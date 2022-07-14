"Открытый террористический акт": Зеленский показал видео из центра Винницы после обстрела

Президент Украины подчеркнул, что в областном городе, по которому сегодня ударили россияне, нет военных объектов. Уже известно о 12 погибших и 25 раненых.

Президент Украины опубликовал у себя в Telegram-канале видео из центра Винницы после сегодняшнего обстрела города российскими войсками.

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Глава государства подчеркнул, что удар по гражданским объектам Винницы является террористическим актом со стороны Российской Федерации.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт?" — написал он.

Как отметил Зеленский, удары россиян пришлись по центру городу, в результате есть погибшие и раненые, в том числе маленький ребенок.

"Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", — добавил президент.

Как сообщает ГСЧС, по состоянию на 12:15 уже известно о 12 погибших и 25 раненых. На месте удара работает 90 спасателей.

Напомним, сегодня, 14 июля, российские войска обстреляли центр Винницы. Россияне ударили по зданию с офисными помещениями, также пострадал Дом офицеров. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в городе нет военных объектов, которые могли бы стать целью для страны-агрессора.

Сегодня оккупанты также выпустили по Николаеву 9 ракет зенитно-ракетного комплекса С-300. Как стало известно, российские военные переоборудовали ракеты советского комплекса ПВО для ударов по наземным целям.