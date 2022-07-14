Есть погибшие и раненые: ВС РФ обстреляли центр Винницы (видео, фото)

Россияне ударили по зданию с офисными помещениями, также пострадал Дом офицеров. Андрей Ермак назвал обстрел террористическом актом, так как в городе нет военных объектов.

Российские войска обстреляли Винницу. Информация об этом сначала появилась в городских пабликах, чуть позже ее подтвердили в Telegram-канале Винницкого городского совета.

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"В Виннице раздались взрывы. Не выходите из укрытий", — призвала мэрия.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил о шести раненых и двух погибших, среди них маленький ребенок. По его словам, три российские ракеты ударили в здание с офисными помещениями. От удара также пострадал Дом офицеров и расположенные рядом жилые дома.

Из-за взрыва начался пожар, огонь перекинулся на автостоянку, где сейчас горит около 50 автомобилей. На месте работают спасатели.

На удар по Виннице отреагировал и глава Офиса президента Андрей Ермак. Он назвал обстрел террористическом актом, так как в городе нет военных объектов.

"Очередной террористический акт страны-террориста в Виннице. Ракетный обстрел мирного города россиянами, локаций, где нет военных объектов", — подчеркнул он.

В Винницу выехала специализированная следственно-оперативная группа Главного следственного управления и криминалистическая лаборатория.

Местные жители, в свою очередь, рассказывают о том, что над городом поднимаются клубы черного дыма.

Напомним, оккупанты сегодня выпустили по Николаеву 9 ракет зенитно-ракетного комплекса С-300.Российские военные переоборудовали ракеты советского комплекса ПВО для ударов по наземным целям. Впервые они использовали их для ударов по Николаеву 9 июля. Сегодня обстреляли ими учебные заведения и отель в областном городе.