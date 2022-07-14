Готувались до концерту: члени команди співачки ROXOLANA постраждали від обстрілу Вінниці, є загиблий

За словами артистки, на момент удару її команда була на головній площі міста в Будинку офіцерів. Майже всі вони отримали поранення.

Співачка Роксолана Сирота, авторка пісень, співачка й учасниця талант-шоу "Голос країни-9", відома під сценічним ім'ям ROXOLANA, яка мала виступити в Будинку офіцерів у Вінниці 17 липня о 18:00, опублікувала відео в Instagram, де зі сльозами на очах розповіла про те, що серед постраждалих від ракетного удару російських військових по центру міста — і члени її команди.

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"Друзі, ми зараз перебуваємо у Вінниці. На жаль, під час ракетних обстрілів частина нашої команди перебувала на головній площі. Усі вони поранені, двоє борються за своє життя в операційних. Звичайно, всі виступи та концерти скасовані, і ми молимося за життя всіх, хто сьогодні постраждав", — повідомила співачка.

У підписі до відео вона додала, що постраждалих звуть Євген, звукорежисер, і Андрій:

"Ми ніколи не пробачимо. Кошти за квитки з усіх концертів буде повернуто. Будь ласка, моліться".

Пізніше Роксолана повідомила, що Євген загинув.

Зазначимо, що на концерт ROXOLANA майже всі квитки було розпродано.

Ракетні удари по центру Вінниці були завдані незадовго до полудня. Три російські ракети "Калібр" поцілили в Будинок побуту, медичний центр і Будинок офіцерів, який є культурним і концертним центром міста. Також постраждали розташовані поряд житлові будинки.

Станом на 14:00 відомо про 20 загиблих і 90 поранених. Серед жертв теракту — маленька дівчинка та її мати. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що жертвами стали троє дітей.

Тим часом російські пропагандисти продовжують перекручувати факти й видавати на гора відверту брехню. Володимир Соловйов стверджує, що удару завдали по військовій частині в Гайсині на Вінниччині. Інформацію він "підкріпив" кадрами з центру міста, де розташований Монумент на честь створення ВПС України.