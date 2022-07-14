Відверта брехня. Російська пропаганда забрехалась у фактах удару по Вінниці (відео)

Відомий пропагандист Володимир Соловйов стверджує, що удару було завдано по військовій частині в Гайсині у Вінницькій області. Свою брехню він "підкріплює" кадрами з центру міста, де розташований Монумент на честь створення ВПС України.

Сьогодні 14 липня о 10:50 по Вінниці було завдано ракетного удару. Російські Telegram-канали повідомляють, що удару було завдано не по центру Вінниці, а по Вінницькій області. Зокрема, відомий пропагандист Володимир Соловйов опублікував відео та написав до нього коментарі — "уражена військова частина у Гайсині Вінницької області".

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Зазначимо, що на кадрах чітко видно центр Вінниці, де розташований Монумент на честь створення ВПС України, що на вулиці Стрілецькій, 105.

[ + – ] Скрін Telergram-каналу Володимира Соловйова

[ + – ] Монумент ВПС України у центрі Вінниці

Факт завдання ракетного удару російськими військовими підтвердив і "перший заступник міністра інформації ДНР" Данило Безсонов. Проте, за його інформацією, на відміну від Соловйова, ракета влучила в Дім офіцерів у центрі Вінниці. За його словами, сьогодні Дім офіцерів використовується як концертний зал для військового гарнізону, де можуть розташовуватися до 1 000 осіб.

Варто зазначити, що в Будинку офіцерів у Вінниці справді мав відбутися концерт виконавиці ROXOLANA у межах її благодійного туру під назвою "Тримайся". Майже всі квитки на концерт було розпродано.

Сама виконавиця повідомила в Instagram, що в момент завдання удару її команда знаходилася в центрі міста. Двоє людей отримали тяжкі поранення.

"Під час ракетного обстрілу росіянами Вінниці частина нашої команди знаходилася в центрі міста, всі вони поранені, наш Андрій і Женя борються за життя в операційних", — написала вона.

Раніше президент Володимир Зеленський опублікував у себе в Telegram-каналі відео з центру Вінниці після сьогоднішнього обстрілу міста російськими військами. Він наголосив, що удар по цивільних об'єктах Вінниці є терористичним актом із боку РФ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав обстріл Вінниці терористичним актом, оскільки в місті немає військових об'єктів.