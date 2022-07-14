Відверта брехня. Російська пропаганда забрехалась у фактах удару по Вінниці (відео)
Відомий пропагандист Володимир Соловйов стверджує, що удару було завдано по військовій частині в Гайсині у Вінницькій області. Свою брехню він "підкріплює" кадрами з центру міста, де розташований Монумент на честь створення ВПС України.
Сьогодні 14 липня о 10:50 по Вінниці було завдано ракетного удару. Російські Telegram-канали повідомляють, що удару було завдано не по центру Вінниці, а по Вінницькій області. Зокрема, відомий пропагандист Володимир Соловйов опублікував відео та написав до нього коментарі — "уражена військова частина у Гайсині Вінницької області".
Зазначимо, що на кадрах чітко видно центр Вінниці, де розташований Монумент на честь створення ВПС України, що на вулиці Стрілецькій, 105.
Факт завдання ракетного удару російськими військовими підтвердив і "перший заступник міністра інформації ДНР" Данило Безсонов. Проте, за його інформацією, на відміну від Соловйова, ракета влучила в Дім офіцерів у центрі Вінниці. За його словами, сьогодні Дім офіцерів використовується як концертний зал для військового гарнізону, де можуть розташовуватися до 1 000 осіб.
Варто зазначити, що в Будинку офіцерів у Вінниці справді мав відбутися концерт виконавиці ROXOLANA у межах її благодійного туру під назвою "Тримайся". Майже всі квитки на концерт було розпродано.
Сама виконавиця повідомила в Instagram, що в момент завдання удару її команда знаходилася в центрі міста. Двоє людей отримали тяжкі поранення.
"Під час ракетного обстрілу росіянами Вінниці частина нашої команди знаходилася в центрі міста, всі вони поранені, наш Андрій і Женя борються за життя в операційних", — написала вона.
Раніше президент Володимир Зеленський опублікував у себе в Telegram-каналі відео з центру Вінниці після сьогоднішнього обстрілу міста російськими військами. Він наголосив, що удар по цивільних об'єктах Вінниці є терористичним актом із боку РФ.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав обстріл Вінниці терористичним актом, оскільки в місті немає військових об'єктів.