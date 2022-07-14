Откровенная ложь. Российская пропаганда завралась в фактах удара по Виннице (видео)

Известный пропагандист Владимир Соловьев утверждает, что удар был нанесен по военной части в Гайсине в Винницкой области. Свою ложь он "подкрепляет" кадрами из центра города, где расположен Монумента в честь создания ВВС Украины.

Сегодня 14 июля в 10:50 по Виннице был нанесен ракетный удар. Российские Telegram-каналы сообщают, что удар был нанесен не по центру Винницы, а по Винницкой области. В частности, известный пропагандист Владимир Соловьев опубликовал видео и написал к нему комментарии — "поражена военная часть в Гайсине Винницкой области".

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Отметим, что на кадрах отчетливо виден центр Винницы, где расположен Монумент в честь создания ВВС Украины, который находится по улице Стрелецкой, 105.

[ + – ] скрин Telergram-канала Владимира Соловьева

[ + – ] Монумент ВВС Украины в центре Винницы

Факт нанесения ракетного удара российскими военными подтвердил и "первый замминистра информации ДНР" Даниил Безсонов. Однако по его информации, в отличии от Соловьева, ракета попала Дому офицеров в центре Винницы. По его словам, на сегодняшний день Дому офицеров используется в качестве концертного зала для военного гарнизона, где могут располагаться до 1000 человек.

Следует отметить, что в Доме офицеров в Виннице действительно должен был состояться концерт исполнительницы ROXOLANA в рамках ее благотворительного тура по названием "Тримайся". Почти все билеты на концерт были распроданы.

Сама исполнительница сообщила в Instagram, что в момент нанесения удара ее команда находилась в центре города. Двое человек получили тяжелые ранения.

"Во время ракетных обстрелов россиянами Винницы часть нашей команды находилась в центре города, все они ранены, наш Андрей и Женя борются за жизнь в операционных", — написала она.

Ранее президент Владимир Зеленский опубликовал у себя в Telegram-канале видео из центра Винницы после сегодняшнего обстрела города российскими войсками.Он подчеркнул, что удар по гражданским объектам Винницы является террористическим актом со стороны РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал обстрел Винницы террористическом актом, поскольку в городе нет военных объектов.