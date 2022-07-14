Удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до дванадцяти, серед них маленька дитина

Російська пропаганда повідомила про влучення у військову частину, що за 95 кілометрів від фактичного місця обстрілу. У центрі міста внаслідок атаки згоріли десятки авто.

Унаслідок удару російських військ по центру Вінниці у четвер, 14 липня, загинули щонайменше 12 людей, серед них маленька дитина. Десятки зазнали поранень. Про це повідомив пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

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"До 12:15 12 загиблих (одне немовля) і 25 поранених. Працює 90 рятувальників", — йдеться у публікації.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, влучання по паркуванню неподалік дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний" в обласному центрі сталося о 10:50. Відомо про 25 автомобілів, що згоріли внаслідок удару.

Народний депутат з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, попередньо відомо, що по Вінниці й області російські війська випустили до 10 ракет, 4 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Керівник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов заявив, що мешканці міста, які розшукують своїх близьких після події, можуть звертатися за номерами телефону: 67-01-20 та 103.

Тим часом російський пропагандист Володимир Соловйов у своєму телеграм-каналі поширив інформацію, що війська РФ під час сьогоднішньої атаки нібито уразили військову частину в Гайсині Вінницької області, що за 95 кілометрів від Вінниці. При цьому публікація супроводжувалася відео, на якому знято наслідки російського удару безпосередньо в обласному центрі.

[ + – ] Допис Соловйова

Нагадаємо, російські війська сьогодні випустили по Миколаєву 9 ракет зенітно-ракетного комплексу С-300. Окупанти обстріляли ними навчальні заклади та готель в обласному центрі.

Тим часом, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни зазнали бойових невдач на двох напрямках за минулу добу.