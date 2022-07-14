Удар по Виннице: число погибших возросло до двенадцати, среди них маленький ребенок

Российская пропаганда сообщила о попадании в военную часть, что в 95 километрах от фактического места обстрела. В центре города в результате атаки сгорели десятки авто.

В результате удара российских войск по центру Винницы в четверг, 14 июля, погибли по меньшей мере 12 человек, среди них маленький ребенок. Десятки получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"К 12:15 12 погибших (один младенец) и 25 раненых. Работает 90 спасателей", — говорится в публикации.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, попадание по парковке неподалеку от девятиэтажного Дома быта "Юбилейный" в областном центре произошло в 10:50. Известно о 25 сгоревших в результате удара автомобилях.

Народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, предварительно известно, что по Виннице и области российские войска выпустили до 10 ракет, 4 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны.

Руководитель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что жители города, которые разыскивают своих близких после происшествия, могут обращаться по номерам телефона: 67-01-20 и 103.

Тем временем российский пропагандист Владимир Соловьев в своем телеграм-канале распространил информацию, что войска РФ в ходе сегодняшней атаки якобы поразили военную часть в Гайсине Винницкой области, что в 95 километрах от Винницы. При этом публикация сопровождалась видео, на котором запечатлены последствия российского удара непосредственно в областном центре.

[ + – ] Пост Соловьева

Напомним, российские войска сегодня выпустили по Николаеву 9 ракет зенитно-ракетного комплекса С-300. Оккупанты обстреляли ими учебные заведения и отель в областном центре.

Тем временем, по данным Генштаба ВСУ, россияне потерпели боевые неудачи на двух направлениях за минувшие сутки.