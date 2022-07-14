Войска РФ потерпели боевые неудачи на двух направлениях, – Генштаб ВСУ

Оккупанты ведут огонь по позициям ВСУ из танков, ствольной и реактивной артиллерии на Бахмутском и Краматорском направлениях. Попытки штурма проходят неудачно.

Вооруженные силы Украины отразили нападение российских захватчиков на Славянском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Оккупационное командование часто не может нормально снабжать продовольствием войска. Уровень комплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа низкий, заявили в Генштабе.

"Причина – значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины", – подчеркивают военные.

Боевые действия в регионах

Обстрелы из артиллерии разных калибров на Харьковском направлении были в районах населенных пунктов Дергачи, Черкасская Лозовая, Дементьевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Слатино.

На Славянском направлении вражеская армия обстреляла позиции ВСУ вблизи Барвенкового, Дибровного, Курулек, Подоловок, Чепиля, Краснополья и Богородичного. Попытка штурма в направлении Курулек не удалась.

На Краматорском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Григоровки, Северского, Краматорского, Верхнекаменского, Закотного, Серебрянки и Спорного. Авиационные удары наносились вблизи Верхнекаменского и Маяков.

Наступление идет в направлении Верхнекаменского, боевые действия там продолжаются.

[ + – ] В направлении Каменки враг имел частичный успех при наступлении

На Бахмутском направлении противник стрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новолуганское, Нью-Йорк, Покровское, Веселая Долина, Соледар, Берестово, Веселое, Выемка, Семигорье, Вершина и возле Углегорской ТЭС. Возле Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья были нанесены авиаудары. Украинские воины отразили штурм в направлении Кодымы и Вершины.

ВС РФ не проявили активность на Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Обстрелы были возле Новомихайловки, Шахтерского, Великой Новоселки, Павловки, Новоукраинки, Времевки, Железнодорожного, Ольговского, Темировки, Гуляйпольского, Малиновки, Гуляйполя, Каменского, Малых Щербаков, Новоандреевки и Каменки.

Авиаудары наносились недалеко от Авдеевки и Каменки, а в направлении населенного пункта Каменка враг имел частичный успех при наступлении.

Юг и север Украины

Войска РФ сосредоточили усилия на недопущении наступления ВСУ на Южнобужском направлении. Обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков велись по линии столкновения.

Четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр" содержат в Черном море для нанесения ракетных ударов.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях изменений в составе, положении подразделений и характере деятельности противника нет. Оккупанты стреляли из минометов и реактивных систем залпового огня по районам Дорошевки и Грабовского Сумской области.

Напомним, что украинские разведчики ранее называли главную цель ВС РФ в войне с Украиной. Российское командование провалило задачу по полной оккупации и теперь сосредоточилось на присоединении захваченных районов.

ВС РФ проводят скрытую мобилизацию на временно занятых украинских территориях. К примеру, в Мариуполе они маскировали службу под предложениями работы пожарными инспекторами.