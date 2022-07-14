Війська РФ зазнали бойових невдач на двох напрямках, – Генштаб ЗСУ

Окупанти ведуть вогонь по позиціях ЗСУ з танків, ствольної та реактивної артилерії на Бахмутському та Краматорському напрямках. Спроби штурму проходять невдало.

Збройні сили України відбили напад російських загарбників на Слов'янському та Бахмутському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

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Окупаційне командування часто не може нормально постачати продовольством війська. Рівень комплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу низький, заявили у Генштабі.

"Причина — значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України", — наголошують військові.

Бойові дії у регіонах

Обстріли з артилерії різних калібрів на Харківському напрямку були в районах населених пунктів Дергачі, Черкаська Лозова, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Слатине.

На Слов'янському напрямі ворожа армія обстріляла позиції ЗСУ поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного. Спроба штурму у напрямку Курульки не вдалася.

На Краматорському напрямку противник обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам'янського, Закітного, Серебрянки та Спірного. Авіаційні удари завдавалися поблизу Верхньокам'янського та Маяків.

Наступ триває у напрямку Верхньокам'янського, бойові дії там продовжуються.

[ + – ] У напрямку Кам'янки ворог мав частковий успіх у процесі наступу

На Бахмутському напрямку противник стріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір'я, Вершина та біля Вуглегірської ТЕС. Біля Нью-Йорка, Івано-Дар'ївки та Семигір'я було завдано авіаударів. Українські воїни відбили штурм у напрямку Кодеми та Вершини.

ЗС РФ не проявили активність на Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Обстріли були біля Новомихайлівки, Шахтарського, Великої Новосілки, Павлівки, Новоукраїнки, Времівки, Залізничного, Ольгівського, Темування, Гуляйпільського, Малинівки, Гуляйполя, Кам'янського, Малих Щербаків, Новоандріївки та Кам'янки.

Авіаудари наносилися неподалік Авдіївки та Кам'янки, а в напрямку населеного пункту Кам'янка ворог мав частковий успіх у процесі наступу.

Південь та північ України

Війська РФ зосередили зусилля на недопущенні наступу ЗСУ на Південнобузькому напрямку. Обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, а також танків велися по лінії зіткнення.

Чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр" містять у Чорному морі для завдання ракетних ударів.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах змін у складі, положенні підрозділів і характері діяльності противника немає. Окупанти стріляли з мінометів і реактивних систем залпового вогню по районах Дорошівки та Грабовського Сумської області.

Нагадаємо, що українські розвідники раніше називали головну мету ЗС РФ у війні з Україною. Російське командування провалило завдання повної окупації і тепер зосередилося на приєднанні захоплених районів.

ЗС РФ проводять приховану мобілізацію на тимчасово зайнятих українських територіях. Наприклад, у Маріуполі вони маскували службу під пропозиціями роботи пожежними інспекторами.