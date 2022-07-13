"Гарматне м'ясо в окопі": у Маріуполі проводять нову хвилю мобілізації

Набір до військ терористів "ДНР" маскують під вакансії пожежних інспекторів, в оголошеннях вказують вік від 25 до 30 років. Якщо кандидат погоджується, його направляють на навчання в Донецьк.

У Маріуполі російські загарбники проводять нову хвилю прихованої мобілізації. Про це написав у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

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Службу в окупаційних військах маскують під масовими пропозиціями роботи пожежними інспекторами, наголосив він.

У оголошенні вказується вік 25 – 30 років. У разі згоди їх направляють на "тренування та навчання" в Донецьк на кілька місяців.

"Це повністю збігається з попередніми інсайдами про план прихованої мобілізації в Маріуполі від окупаційної влади", — наголосив Андрющенко.

Радник мера радить маріупольцям не відгукуватись на пропозиції роботи від "ДНР", оскільки це "прямий шлях у окопи".

Відкрита мобілізація в армію "ДНР" — хто перший у черзі

Андрющенко повідомляв про плани терористів провести мобілізацію до армії так званої ДНР. Її початок запланований на середину вересня, після "референдуму про приєднання до РФ", писав радник.

Пріоритети в мобілізації:

студенти маріупольських ВНЗ. Їм обіцяли безплатне навчання;

некваліфіковані робітники, зареєстровані в Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча;

поліцейські, які добровільно перейшли працювати в "поліцію ДНР";

звільнені з пунктів фільтрації (фільтраційні колонії в селі Козацьке та Безіменне).

На першому етапі від мобілізації хочуть звільнити працівників порту Маріуполя, залізниці, які задіяні на ремонтних базах військової техніки (зокрема на ММК ім. Ілліча), електриків і комунальників із водоканалу.

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Андрющенко радить чоловікам терміново їхати з Маріуполя, уникати офіційних реєстрацій і сумнівних працевлаштувань.

"Імовірність опинитися в окопі гарматним м'ясом навпроти української зброї надто зросла. У випадку, якщо вас мобілізували, — здавайтеся в полон за першої нагоди. Це не лише дозволить уникнути відповідальності, але й збереже життя", — написав Андрющенко.

Зазначимо, що мешканців тимчасово захопленого росіянами Маріуполя змушують розбирати завали зруйнованих будівель за тарілку каші та пляшку води.

Напередодні маріупольці влаштували водний бунт через смерть людей похилого віку, які пішли за водою в центр міста.

Бої в Маріуполі зруйнували практично всю інфраструктуру, тому мешканці міста змушені прати речі в калюжах.