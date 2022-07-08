Зруйновано майже всю інфраструктуру: мешканці Маріуполя можуть залишитися без води на роки (відео)

Наразі жителям міста доводиться прати свої речі в калюжах, а окупаційна влада не виконує своїх обіцянок відновити комунальні послуги.

Російські війська знищили всю комунальну інфраструктуру в окупованому Маріуполі, більшість жителів міста залишаються без води. Про це розповіли в Маріупольській міській раді.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У відомстві показали, як зараз виглядає місцевий "Водоканал". На відео видно, що всі споруди та техніка на території зруйновані.

До приходу російських військ у місто база маріупольського "Водоканалу" виглядала так:

Тим часом людям, які залишилися в Маріуполі, доводиться прати речі в калюжах, а окупаційна влада не виконує своїх обіцянок у відновленні комунальних послуг. Причина неможливості відновлення води в населеному пункті — росіяни з колаборантами знищили 22 помпові станції та пошкодили 50% мереж, якими проходила вода, це понад 480 км.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, більшість комунікацій неможливо відновити, а на будівництво нових підуть роки.

Нагадаємо, 7 липня ЗМІ опублікували супутникові знімки, на яких видно, що за останній місяць кількість "братських" могил на цвинтарі поблизу Маріуполя зросла майже вдвічі. Там може бути поховано понад 15 тисяч мешканців міста.

6 липня радник міського голови розповів, що в Маріуполі почали розбирати зруйновані будинки, знаходячи під завалами сотні людських тіл.

"Там, що не будинок — це могильник. Вони (окупанти, — ред.) взялися за наш мікрорайон Черемушки. Приїхали співробітники так званого МНС, залізли до підвалу одного з будинків, а там 100-200 трупів", — заявив він.