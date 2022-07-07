"Залізли в підвал, а там – 200 трупів", — радник міського голови про життя в Маріуполі

Окупанти почали розбирати в місті зруйновані будинки, знаходячи під завалами сотні людських тіл.

В окупованому росіянами Маріуполі майже щодня виявляють сотні тіл убитих та померлих жителів міста. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в коментарі "Радіо Свобода".

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За його словами, за останній місяць окупанти знаходять щодня від кількох десятків до кількох сотень тіл померлих. Причина полягає в тому, що російські співробітники МНС почали розбирати завали зруйнованих будинків. Під ними часто лежать трупи.

"Там, що не будинок — це могильник. Вони (окупанти, — ред.) взялися за наш мікрорайон Черемушки. Приїхали співробітники так званого МНС, залізли до підвалу одного з будинків, а там 100-200 трупів", — сказав Андрющенко.

Він висловив припущення, що люди намагалися врятуватися від обстрілів і цілим під'їздом спустилися в підвал. Будинок звалився через обстріл та авіабомбардування і став братською могилою.

Раніше Фокус писав про те, що лише за останній місяць кількість "братських" могил на цвинтарі поблизу Маріуполя зросла майже вдвічі. Журналісти показали знімки зроблені супутником Planet Labs. На них схематично видно, що місця для поховань мирних жителів проти ситуації у травні збільшилися.

Також наприкінці червня Planet Labs "побачив" техніку, якою окупанти продовжують викопувати траншеї на цвинтарі поблизу Старого Криму. За даними міської ради Маріуполя, загалом там може бути поховано понад 15 тисяч мешканців міста.

Нагадаємо, що на початку липня в окупованому Маріуполі виявили нову братську могилу. В мікрорайоні Східний, за словами Петра Андрющенка, поховано понад 100 осіб, але проводити ексгумацію тіл росіяни не планують.

Нову братську могилу виявлено на вулиці Київській 53, яка розташована в мікрорайоні Східний. Радник мера Маріуполя стверджує, що там поховано понад 100 осіб, які стали жертвами вторгнення ЗС РФ та постійних масованих обстрілів.