"Залезли в подвал, а там – 200 трупов", — советник городского главы о жизни в Мариуполе

Оккупанты начали разбирать в городе разрушенные дома, находя под завалами сотни человеческих тел.

В оккупированном россиянами Мариуполе почти каждый день обнаруживают сотни тел убитых и умерших жителей города. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в комментарии "Радио Свобода".

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По его словам, за последний месяц оккупанты находят ежедневно от нескольких десятков до нескольких сотен тел умерших. Причина в том, что российские сотрудники МЧС начали разбирать завалы разрушенных домов. Под ними часто лежат трупы.

"Там, что не дом – это могильник. Они (оккупанты, — ред.) взялись за наш микрорайон Черемушки. Приехали сотрудники так называемого МЧС, залезли в подвал одного из домов, а там 100-200 трупов", — сказал Андрющенко.

Он предположил, что люди пытались спастись от обстрелов и целым подъездом спустились в подвал. Дом рухнул из-за обстрелов и авиабомбардировки и стал братской могилой.

Ранее Фокус писал о том, что только за последний месяц количество "братских" могил на кладбище вблизи Мариуполя выросло почти вдвое. Журналисты показали снимки, сделанные спутником Planet Labs. На них схематично видно, что места для захоронений мирных жителей по сравнению с ситуацией в мае увеличились.

Также в конце июня Planet Labs "увидел" технику, которой оккупанты продолжают выкапывать траншеи на кладбище вблизи Старого Крыма. По данным городского совета Мариуполя, в общей сложности там может быть похоронено более 15 тысяч жителей города.

Напомним, что в первых числах июля в оккупированном Мариуполе обнаружили новую братскую могилу. В микрорайоне Восточный, по словам Петра Андрющенко, захоронены свыше 100 человек и проводить эксгумацию тел россияне не планируют.

Новая братская могила была обнаружена на улице Киевской 53, которая расположена в микрорайоне Восточный. Советник мэра Мариуполя утверждает, что там захоронены свыше 100 человек, которые стали жертвами вторжения ВС РФ и постоянных массированных обстрелов.