В оккупированном Мариуполе обнаружили новую братскую могилу, — советник мэра (фото, видео)

В микрорайоне Восточный, по словам Петра Андрющенко, захоронены свыше 100 человек и проводить эксгумацию тел россияне не планируют.

В оккупированном Мариуполе возле жилых домов обнаружили очередную братскую могилу. Эту информацию в своем Telegram-канале озвучил советник мэра Петр Андрющенко.

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По его словам, новая братская могила была обнаружена на улице Киевской 53, которая расположена в микрорайоне Восточный. Советник мэра Мариуполя утверждает, что там захоронены свыше 100 человек, которые стали жертвами вторжения ВС РФ и постоянных массированных обстрелов.

"Оккупанты рядом разбирают завалы, о перезахоронении снова речь не идет. Люди фактически продолжают жить в склепах. Эксгумация фактически остановлена. Оккупационные власти настолько увлеклись созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли", — продолжил Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Советник мэра утверждает, что временные захоронения в Мариуполе превращаются в постоянные и в качестве примера привел братскую могилу в Центральном районе, которая находится в нескольких метрах от центра выдачи гуманитарной помощи. Оккупанты, по словам Андрющенко, не могут экскумировать тела погибших в течение нескольких месяцев.

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Помимо этого, как рассказывает Петр Андрющенко, гуманитарная катастрофа в Мариуполе может усугубиться с наступлением холодов, поскольку оккупационная администрация не планирует восстанавливать централизованное отопление. Газоснабжение возобновят только в ряде частных домов в Левобережном и Приморском районах.

"Централизованных поставок дров или угля не будет. Мариупольцам готовят помещения школ и детских садов, в которых будут установлены двухэтажные кровати с обогревом тепловыми пушками. Горячее питание, полевые кухни или места для приготовления еды не на улицах обустраивать не планируют. Мариупольцев ждет наихудшая зима за все время существования города", — продолжил советник мэра и добавил, что оккупанты относятся к мирным жителям как к скоту.

Напомним, ранее Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе растет число импровизированных могил. По словам советника мэра, новые братские захоронения мгновенно наполняются телами погибших.

Также сообщалось, что ВС РФ превратили Мариуполь в город бездомных, поскольку дома, которые частично уцелели в ходе вторжения, не приспособлены к предстоящему отопительному сезону, и в таких зданиях не будут возобновлять газо, водо- и теплоснабжение.