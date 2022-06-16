В Мариуполе растет число новых импровизированных могил, — советник мэра (видео)

По словам Петра Андрющенко, такие могилы после эксгумации мгновенно наполняются новыми погибшими.

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Оккупационная администрация инициирует снос домов в Мариуполе для сокрытия доказательств совершения военных преступлений, а в полуразрушенных зданиях продолжают находить останки тел погибших мирных жителей. Об этом сообщает советник мэра неподконтрольного Украине города Петр Андрющенко.

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По его словам, в Мариуполе оккупанты инициировали снос домов для уничтожения доказательств того, что в населенном пункте совершались военные преступления войсками РФ. Комиссии в составе местных коллаборантов и МЧС России организовали поквартирный обход.

Оккупанты планируют вскрывать закрытые квартиры в полуразрушенных домах для осмотра, что приведет, по мнению Андрющенко, к очередной волне мародерства. Вместе с этим, людям приходится оставаться в подобных помещениях, в которых продолжают находить останки тел погибших гражданских.

В Мариуполе, как отмечает советник мэра, растет количество импровизированных могил — после эксгумации они сразу же пополняются новыми жертвами вторжения ВС РФ. Помимо этого, в портовом городе оккупанты всеми силами пытаются запретить украинскй язык, угрожая гражданам "последствиями".

"Руководство школ запрещает подросткам, которые учились в украиноязычных школах, использовать украинский даже на переменах. Не стесняясь, коллаборационный директорат школ открыто угрожает "последствиями для детей и родителей", если будет слышен в общении украинский язык", — продолжил Андрющенко в своем Telegram-канале.

[ + – ] В Мариуполе растет число новых импровизированных могил

Ранее Петр Андрющенко предупреждал, что в Мариуполе оккупанты в срочном порядке готовятся к эпидемии холеры.

Также сообщалось, что в неподконтрольном Мариуполе началось активное сопротивление оккупантам. По данным горсовета, в портовом городе уже сгорело два грузовика МЧС РФ, а также был убит один сотрудник российского ведомства.