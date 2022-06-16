У Маріуполі зростає кількість нових імпровізованих могил, — радник мера (відео)

За словами Петра Андрющенка, такі могили після ексгумації миттєво наповнюються новими загиблими.

Окупаційна адміністрація ініціює знесення будинків у Маріуполі для приховування доказів скоєння воєнних злочинів, а в напівзруйнованих будинках продовжують знаходити останки тіл загиблих мирних жителів. Про це повідомляє радник мера непідконтрольного Україні міста Петра Андрющенка.

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За його словами, в Маріуполі окупанти ініціювали знесення будинків для знищення доказів того, що в населеному пункті скоєно воєнні злочини військами РФ. Комісії у складі місцевих колаборантів та МНС Росії організували поквартирний обхід.

Окупанти планують розкривати закриті квартири в напівзруйнованих будинках для огляду, що призведе, на думку Андрющенка, до чергової хвилі мародерства. Водночас людям доводиться залишатися в подібних приміщеннях, у яких продовжують знаходити останки тіл загиблих цивільних.

У Маріуполі, як зазначає радник мера, зростає кількість імпровізованих могил — після ексгумації вони одразу поповнюються новими жертвами вторгнення ЗС РФ. Крім цього, в портовому місті окупанти всіма силами намагаються заборонити українську мову, погрожуючи громадянам "наслідками".

"Керівництво шкіл забороняє підліткам, які навчалися в україномовних школах, використовувати українську навіть на перервах. Не соромлячись, колабораційний директорат шкіл відкрито погрожує "наслідками для дітей і батьків", якщо чутиме в спілкуванні українську мову", — продовжив Андрющенко в своєму Telegram-каналі.

[ + – ] У Маріуполі зростає кількість нових імпровізованих могил

Раніше Петро Андрющенко попереджав, що в Маріуполі окупанти терміново готуються до епідемії холери.

Також повідомлялося, що в непідконтрольному Маріуполі почався активний опір окупантам. За даними міськради, у портовому місті вже згоріло дві вантажівки МНС РФ, а також було вбито одного співробітника російського відомства.