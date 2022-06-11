У Маріуполі терміново готуються до епідемії холери — радник мера

За словами Петра Андрющенка, у спеку містяни довго не можуть отримати дозвіл на поховання близьких, тому змушені ховати їх у дворах житлових будинків.

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Окупанти заперечують загрозу епідемії холери в Маріуполі, але при цьому терміново готують до запуску інфекційне відділення на базі лікарні швидкої медичної допомоги, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

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"Майже готово 4 бокси для ізоляції хворих, — зазначив він. — Інфекційне відділення відкриють на базі ковідного відділення, яке під час вуличних боїв у Маріуполі використовувалося окупантами для зберігання близько 600 тіл загиблих".

За словами Андрющенка, відділення очолив лікар, який приїхав із Сибіру, щоб отримати унікальний досвід.

Радник мера повідомив також, що містяни не можуть поховати померлих близьких. Незважаючи на спеку, отримання дозволу на поховання триває до 10 днів. Весь цей час тіла померлих зберігають у будинках або на вулиці у імпровізованих моргах.

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"Наслідки зрозумілі всім. Тому кількість власноруч влаштованих могил у дворах зростає, — наголосив Петро Андрющенко. — Ексгумацію де-факто зупинено".

Чому виникла загроза епідемії

Раніше Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі зафіксовано різке зростання смертності, можливою причиною цього він називав епідемію холери. За його словами, море та джерела питної води забруднюються через те, що в місті надто багато гниючого сміття та неглибоких могил.

Про те, що на окупованих територіях варто очікувати спалаху кишкових інфекцій, зокрема холери, попереджав і міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Насамперед ця загроза актуальна для районів, які потерпають від нестачі чистої води.

Нагадаємо, днями французьке телебачення зняло у Маріуполі місце масового поховання з більш ніж 3 тис. свіжих могил. На більшості з них не вказані імена померлих, на табличці написано лише номер. Журналісти повідомили, що в іншому районі на центральному міському цвинтарі вириті три братські могили, одна з яких поки що порожня.