"Запах смерті повсюди": ЗМІ показали місце масового поховання в Маріуполі (відео)

Лише на одному боці імпровізованого цвинтаря журналісти нарахували понад 3 тисячі могил. Більшість із яких позначені табличками з номерами, але без імен.

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Французьке телебачення зняло місце масового поховання загиблих з більш ніж 3 тисячами нових могил у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Відповідне відео у своєму Twitter опублікувала журналістка французького каналу France 2 Олександра Дальсбек.

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За словами співробітниці телеканалу, кадри нових могил були зафіксовані минулого тижня. На більшості з табличок, встановлених там, є тільки номер, записаний фломастером, який десь уже почав стиратися.

"Ми бачили там тисячі недавніх могил, розташованих поруч. На цьому боці цвинтаря їх кількість перевищувала 3000 людей... Хто такі 768? 739? 442? 834? Як загинули ці жителі Маріуполя? Чи будуть вони ідентифіковані? Де їх родичі? Іноді ми можемо прочитати ім'я та прізвище, як у випадку Жанни Дозорець, номер 1423, 1957 року народження, яка померла в Маріуполі 14 квітня 2022 року", — пише Дальсбек.

Журналістка також повідомила, що в іншому районі на центральному цвинтарі Маріуполя було вирито три братські могили, одна з яких порожня.

За словами місцевої жительки Валерії, вона разом із сім'єю готувалася покинути місто 16 березня, проте на їхній будинок впала міна. В результаті загинув чоловік жінки, їй та її 9-річній дочці вдалося вижити. Якийсь час Валерія провела зі своєю дитиною в Ростові, після чого повернулася до Маріуполя, щоб переконати окупантів ексгумувати тіло її чоловіка з братської могили та поховати нормально. "Влада" міста заявила, що спочатку їй слід знайти родичів усіх людей, звезених у це місце, щоб кожне тіло було упізнано та поховано окремо.

Ще одна жінка, яку зустріли журналісти біля цвинтаря, повідомила, що приходить у це місце щодня, щоб знайти людей, відповідальних за ексгумацію тіл, що залишилися тут. В одній із братських могил, за словами мешканки Маріуполя, знаходяться останки її 16-річного онука.

"Люди, що залишилися в Маріуполі, виживають у своєму зруйнованому місті. Імпровізовані могили, вириті у дворах будинків, дуже численні і неможливо сказати, скільки тіл ще поховано під завалами. Літо тут, і запах смерті всюди. Він нестерпний", — йдеться у твіті.

Дальсбек розповіла, що багато тіл також знаходяться під уламками будівель. За її словами, ті останки, які вдалося дістати, доставлять у морг, де немає ні електрики, ні холодильника.

"Тим часом на театральній площі Маріуполя екран транслює російське телебачення та повідомлення із зазначенням для мешканців адрес міграційних служб", — додала журналістка.

Нагадаємо, наприкінці квітня Маріупольська міська рада повідомила, що російські військові поховали близько 9 тисяч місцевих жителів в окупованому противником місті Мангуш Донецької області. При цьому російські пропагандисти самі задокументували факт поховання близько 1000 із них.

Також місцева влада повідомляла про те, що окупанти намагаються приховати свої воєнні злочини за допомогою мобільних крематоріїв, де спалюються тіла загиблих мирних жителів Маріуполя.

Тим часом російські військові в окупованому місті організували новий фільтраційний штаб для українців, який розташувався у приміщенні гіпермаркету "Метро".