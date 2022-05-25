RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Окупанти відкрили у Маріуполі новий фільтраційний штаб, — Андрющенко (відео)

149
фільтраційний штаб, фільтраційний штаб маріуполь, фільтрація росіяни
Фото: Скрін відео | Фільтраційний штаб у Маріуполі

За словами радника мера Маріуполя, лише за одну добу російські війська відправили на "фільтрацію" в окуповане село Безіменне 346 маріупольців. Ще 230 мешканців міста росіяни депортували з України в Таганрог.

Окупанти відкрили у Маріуполі новий фільтраційний штаб, він знаходиться у приміщенні магазину "Метро". Про це в себе в Telegram-каналі пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Цинізм від окупантів — гуманітарна допомога/штаб і фільтрація в одному місці", — прокоментував регіональний політик.

За його словами, так звану фільтрацію місцевих жителів проводять співробітники ФСБ спільно з місцевими колаборантами-волонтерами.

Також, як повідомляє Андрющенко, за добу 24 травня російські загарбники вивезли з Маріуполя до фільтраційного табору в селі Безіменне Новоазовського району ще 346 мешканців міста, зокрема 24 дитини.

Також вчора з Безіменного в російський Таганрог окупаційна влада регіону депортувала 230 маріупольців, зокрема 15 дітей.

Раніше Андрющенко опублікував повний список фільтраційних пунктів, створених росіянами на окупованій території Донецької області:

  • Донецьк: Ленінський район, вул. Аксакова, 56 (так званий райвідділок МВС);
  • Докучаєвськ: вул. Незалежності, 19 (так званий райвідділок МВС);
  • Старобешеве: вул. Паші Ангеліної, 30 (так званий райвідділок МВС);
  • Амвросіївка: вул. Карла Лібкнехта, 65 (фільтраційний табір "Успенка");
  • Нікольське: так званий райвідділок МВС;
  • Мангуш: вул. Титова, 63 (так званий райвідділок МВС);
  • Безіменне: вул. Радянська, 48;
  • Новоазовськ: вул. Комунарів, 69 (так званий райвідділок МВС);
  • Бугас: вул. Радянська, 35 (селищна окупаційна адміністрація);
  • траса Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, 619-й км (фільтраційний пост "Мангуш");
  • автошлях Сніжне — Маринівка, 11-й км (фільтраційний пост "Степанівка").

Раніше Петро Андрющенко вже докладно розповідав, як саме відбувається депортація українців у Росію. Окупанти оголошують евакуацію і вже під час посадки в автобуси повідомляють про відправлення людей у фільтраційний табір.

Британські журналісти, зі свого боку, з'ясували, куди окупанти РФ вивозять мешканців Маріуполя під приводом евакуації. В РФ діють 66 таборів для викрадених українців. Звідти людей розсилають у різні російські регіони, враховуючи Сибір, Кавказ, Полярне коло та Далекий Схід.