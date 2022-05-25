Оккупанты открыли в Мариуполе новый фильтрационный штаб, — Андрющенко (видео)

По словам советника мэра Мариуполя, только за одни сутки российские войска отправили на "фильтрацию" в оккупированное село Безыменное 346 мариупольцев. Еще 230 жителей города россияне депортировали из Украины в Таганрог.

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Оккупанты открыли в Мариуполе новый фильтрационный штаб, он находится в помещении магазина "Метро". Об этом у себя в Telegram-канале пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Цинизм от оккупантов — гуманитарная помощь/штаб и фильтрация в одном месте", — прокомментировал региональный политик.

По его словам, так называемую фильтрацию местных жителей проводят сотрудники ФСБ совместно с местными коллаборантами-"волонтерами".

Также, как сообщает Андрющенко, за сутки 24 мая российские захватчики вывезли из Мариуполя в фильтрационный лагерь в селе Безыменное Новоазовского района еще 346 жителей города, в том числе 24 ребенка.

Также вчера из Безыменного в российский Таганрог оккупационные власти региона депортировали 230 мариупольцев, в том числе 15 детей.

Ранее Андрющенко опубликовал полный список фильтрационных пунктов, созданных россиянами на оккупированной территории Донецкой области:

Донецк: Ленинский район, ул. Аксакова, 56 (так называемый райотдел МВД);

Докучаевск: ул. Независимости, 19 (так называемый райотдел МВД);

Старобешево: ул. Паши Ангелиной, 30 (так называемый райотдел МВД);

Амвросиевка: ул. Карла Либкнехта, 65 (фильтрационный лагерь "Успенка");

Никольское: так называемый райотдел МВД;

Мангуш: ул. Титова, 63 (так называемый райотдел МВД);

Безыменное: ул. Советская, 48;

Новоазовск: ул. Коммунаров, 69 (так называемый райотдел МВД);

Бугас: ул. Советская, 35 (поселковая оккупационная администрация);

трасса Одесса — Мелитополь — Новоазовск, 619-й км (фильтрационный пост "Мангуш");

автодорога Снежное — Мариновка, 11-й км (фильтрационный пост "Степановка").

Ранее Петр Андрющенко уже подробно рассказывал, как именно происходит депортация украинцев в Россию. Оккупанты объявляют эвакуацию и уже при посадке в автобусы сообщают об отправке людей в фильтрационный лагерь.

Британские журналисты, в свою очередь, выяснили, куда оккупанты РФ вывозят жителей Мариуполя под предлогом эвакуации. В РФ действуют 66 лагерей для похищенных украинцев. Оттуда людей рассылают в разные российские регионы, включая Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток.