Украинцев насильно вывозят из Мариуполя в Россию: как происходит депортация (видео)

Оккупанты объявили эвакуацию и уже при посадке в автобусы сообщают об отправке в фильтрационный лагерь.

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Российские войска насильно вывозят мирных жителей Мариуполя в Россию. Заместитель мэра Петр Андрющенко опубликовал на своем Telegram-канале видео и рассказал подробности происходящего.

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По информации Андрющенко, оккупанты пригнали в район Метро автобусы и объявили об эвакуации гражданских. При посадке россияне сообщают, что людей повезут в село Безыменное Азовского района, где находится фильтрационный лагерь, а потом отправят в Россию.

"Российские военные и официальные волонтеры блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от эвакуации. 21 век. Центр Европы. Депортация гражданских. Сюрреализм превратился в реальность в Мариуполе", — написал Петр Андрющенко.

[ + – ] Жителей Мариуполя вывозят в Азовский район, а оттуда в Россию. Отказаться от эвакуации нельзя, уточняет Андрющенко

Вечером 20 мая замглавы Мариуполя сообщил, что за сутки из города в Безыменное доставили 416 человек, в том числе 46 детей. Всего из фильтрационного лагеря в Россию депортировали 512 человек, украинские власти сейчас устанавливают, куда граждан отправляют с железнодорожного вокзала в российском Таганроге.

"Работаем над путями возвращения мариупольцев домой через дружественные страны из России", — подчеркнул Петр Андрющенко.

Ранее британские журналисты выяснили, куда оккупанты РФ вывозят жителей Мариуполя под предлогом эвакуации. По данным разведки, в России действуют 66 лагерей, куда доставляют похищенных украинцев. Оттуда людей рассылают в разные российские регионы, включая Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток. Их селят в бывшие советские санатории и относятся, как к грубой рабочей силе.

20 мая стало известно, что из "Азовстали" в Мариуполе вышли 1700 украинских военнослужащих. Защитники сдались в плен оккупантам, сколько еще людей находится на территории завода пока неизвестно.

В Генштабе ВСУ сообщили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу: не позволил ВС РФ захватить Запорожье и окружить украинцев на Донбассе. Сейчас проводится операция по спасению бойцов, захваченных Россией в плен.