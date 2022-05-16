Держат в 66 лагерях: журналисты выяснили, куда оккупанты РФ увозят жителей Мариуполя

Оккупанты под предлогом эвакуации вывозят людей в Сибирь, на Кавказ и Дальний Восток. К похищенным людям в России относятся как к рабочей силе, не уважая их право выбора.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские военные продолжают принудительную депортацию украинских граждан Мариуполя, сообщается в материале британского издания "I News".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По данным журналистов и британской разведки, на территории Российской Федерации организовано 66 лагерей, в которых планируется организовать 95 тысяч мест для вывезенных из Мариуполя людей.

Согласно материалам расследования, депортированных из Мариуполя вывозят за 9000 километров от родного дома. Их расселяют в сети бывших советских санаториев и других местах в регионах, включая Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток.

Тем не менее, в России действуют подпольные правозащитные организации, которые помогают людям выехать из страны, чтобы вернуться в Украину. Русские забирают людей в свои дома, покупают билеты на поезд и направляют их к другим группам, которые могут помочь им добраться до границы.

"Государство относится к ним как к рабочей силе, как к предметам, перемещая их, не заботясь о том, что им нужно. Государство не в состоянии о них позаботиться. Они уязвимы и нуждаются в помощи", — рассказал изданию один из активистов на правах анонимности.

Журналистам также удалось выявить присутствие 6250 человек в 38 лагерях, в их числе 621 ребенок. При заполнении 66 лагерей могут содержать около 10 800 человек, в том числе 1 000 детей, причем более трети лагерей — для граждан из Мариуполя. В некоторых еще не разместили украинцев, несмотря на то, что местные власти подготовили их.

Анализ показывает, что в среднем в каждом из них проживает 162 человека, России может понадобиться около 6000 лагерей для размещения всего количества людей, которые, как утверждается, пересекли границу.

[ + – ] Карта лагерей для депортированных украинцев из Мариуполя Фото: Inews.co.uk

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что публикацию таких данных можно считать маленькой, но грустной информационной победой Мариуполя.

"Когда мы стали об этом говорить, почти никто не верил. Теперь правду о бесчеловечности видит весь мир. Печальная, но победа информационного фронта Мариуполя. 21 век. Депортация. Лагеря. Сибирь. Россия не меняет своего отношения к украинцам веками", — написал чиновник в своем официальном телеграм-канале.

В начале мая Фокус рассказывал, что в Российской Федерации заявили о вывозе из Украины более одного миллиона жителей. Данные о депортированных жителях Украины представил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, с территории Украины в Россию были депортированы 1 092 137 человек, из которых 196 356 — дети.

Также мы сообщали, что Министерство иностранных дел Украины и Минцифры запускают в приложении "Дія" специальный документ, который будет приравниваться к загранпаспорту. При наличии смартфона украинцы смогут зарегистрироваться в приложении и получить электронный документ.