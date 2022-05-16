Держат в 66 лагерях: журналисты выяснили, куда оккупанты РФ увозят жителей Мариуполя
Оккупанты под предлогом эвакуации вывозят людей в Сибирь, на Кавказ и Дальний Восток. К похищенным людям в России относятся как к рабочей силе, не уважая их право выбора.
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Российские военные продолжают принудительную депортацию украинских граждан Мариуполя, сообщается в материале британского издания "I News".
По данным журналистов и британской разведки, на территории Российской Федерации организовано 66 лагерей, в которых планируется организовать 95 тысяч мест для вывезенных из Мариуполя людей.
Согласно материалам расследования, депортированных из Мариуполя вывозят за 9000 километров от родного дома. Их расселяют в сети бывших советских санаториев и других местах в регионах, включая Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток.
Тем не менее, в России действуют подпольные правозащитные организации, которые помогают людям выехать из страны, чтобы вернуться в Украину. Русские забирают людей в свои дома, покупают билеты на поезд и направляют их к другим группам, которые могут помочь им добраться до границы.
"Государство относится к ним как к рабочей силе, как к предметам, перемещая их, не заботясь о том, что им нужно. Государство не в состоянии о них позаботиться. Они уязвимы и нуждаются в помощи", — рассказал изданию один из активистов на правах анонимности.
Журналистам также удалось выявить присутствие 6250 человек в 38 лагерях, в их числе 621 ребенок. При заполнении 66 лагерей могут содержать около 10 800 человек, в том числе 1 000 детей, причем более трети лагерей — для граждан из Мариуполя. В некоторых еще не разместили украинцев, несмотря на то, что местные власти подготовили их.
Анализ показывает, что в среднем в каждом из них проживает 162 человека, России может понадобиться около 6000 лагерей для размещения всего количества людей, которые, как утверждается, пересекли границу.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что публикацию таких данных можно считать маленькой, но грустной информационной победой Мариуполя.
"Когда мы стали об этом говорить, почти никто не верил. Теперь правду о бесчеловечности видит весь мир. Печальная, но победа информационного фронта Мариуполя. 21 век. Депортация. Лагеря. Сибирь. Россия не меняет своего отношения к украинцам веками", — написал чиновник в своем официальном телеграм-канале.
В начале мая Фокус рассказывал, что в Российской Федерации заявили о вывозе из Украины более одного миллиона жителей. Данные о депортированных жителях Украины представил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, с территории Украины в Россию были депортированы 1 092 137 человек, из которых 196 356 — дети.
Также мы сообщали, что Министерство иностранных дел Украины и Минцифры запускают в приложении "Дія" специальный документ, который будет приравниваться к загранпаспорту. При наличии смартфона украинцы смогут зарегистрироваться в приложении и получить электронный документ.