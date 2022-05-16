Тримають у 66 таборах: журналісти з'ясували, куди окупанти РФ відвозять мешканців Маріуполя

Окупанти під приводом евакуації вивозять людей до Сибіру, на Кавказ і Далекий Схід. До викрадених людей у Росії ставляться як до робочої сили, не поважаючи їхнє право вибору.

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Російські військові продовжують примусову депортацію українських громадян Маріуполя, повідомляється в матеріалі британського видання I News.

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За даними журналістів і британської розвідки, на території Російської Федерації організовано 66 таборів, у яких планується організувати 95 тисяч місць для вивезених із Маріуполя людей.

Згідно з матеріалами розслідування, депортованих із Маріуполя вивозять за 9000 кілометрів від рідного дому. Їх розселяють у мережі колишніх радянських санаторіїв та інших місцях у регіонах, включаючи Сибір, Кавказ, Полярне коло та Далекий Схід.

Проте в Росії діють підпільні правозахисні організації, які допомагають людям виїхати з країни, щоб повернутися в Україну. Росіяни забирають людей у свої будинки, купують квитки на поїзд і направляють їх до інших груп, які можуть допомогти їм дістатися до кордону.

"Держава ставиться до них як до робочої сили, як до предметів, переміщуючи їх, не дбаючи про те, що їм потрібно. Держава не в змозі про них подбати. Вони вразливі та потребують допомоги", — розповів один із активістів на правах анонімності.

Журналістам також вдалося виявити присутність 6250 осіб у 38 таборах, серед них 621 дитина. При заповненні 66 таборів можуть утримувати близько 10 800 осіб, у тому числі 1 000 дітей, причому понад третина таборів — для громадян із Маріуполя. У деяких ще не розмістили українців, незважаючи на те, що місцева влада підготувала їх.

Аналіз показує, що в середньому в кожному з них проживає 162 особи, Росії може знадобитися близько 6000 таборів для розміщення всієї кількості людей, які, як стверджується, перетнули кордон.

[ + – ] Карта таборів для депортованих українців із Маріуполя Фото: Inews.co.uk

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що публікацію таких даних можна вважати маленькою, але сумною інформаційною перемогою Маріуполя.

"Коли ми стали про це говорити, майже ніхто не вірив. Тепер правду про нелюдяність бачить увесь світ. Сумна, але перемога інформаційного фронту Маріуполя. 21 століття. Депортація. Табори. Сибір. Росія не змінює свого ставлення до українців століттями", — написав чиновник у своєму офіційному телеграм-каналі.

На початку травня Фокус розповідав, що в Російській Федерації заявили про вивезення з України більше одного мільйона жителів. Дані про депортованих жителів України надав начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев. За його словами, з території України до Росії було депортовано 1 092 137 осіб, із яких 196 356 — діти.

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