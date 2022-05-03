За добу в РФ вивезли майже 12 000 громадян України, — МО РФ

Масштабна депортація відбувалась на підконтрольних РФ територіях Луганської та Донецької областей. Серед переміщених осіб — 1 847 дітей, згідно з даними Міноборони РФ.

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У понеділок, 2 травня, майже 11 500 жителів України було переміщено на територію Росії протягом однієї доби. Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на дані російського Міноборони.

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Повідомляється, що така масштабна депортація відбувалася на підконтрольних РФ територіях Луганської та Донецької областей, які Кремль перед початком вторгнення визнав незалежними.

Напередодні дані про депортованих мешканців України надав начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев.

"За минулу добу без участі української влади з небезпечних районів Донецької та Луганської народних республік, України на територію Російської Федерації евакуйовано 11 550 осіб, — заявив він, — серед них 1 847 дітей, а всього з початку спеціальної військової операції — вже 1 092 137 осіб, з яких 196 356 — діти".

За словами російського чиновника, минулої доби українці подали 103 заявки з проханням про евакуацію в РФ, ДНР, ЛНР, а також у підконтрольні РФ території Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

В РФ заявляють, що люди евакуювалися на особистий розсуд, водночас Україна заявляє, що з початку активної фази війни влада РФ насильно вивезла тисячі жителів України.

За офіційними даними РФ, починаючи з 24 лютого на територію Росії було евакуйовано приблизно 1,1 млн жителів України, зокрема 200 тис. дітей.

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти заселяють невідомих у квартири Маріуполя. За словами омбудсмена Людмили Денісової, дозволи видаються "сільрадою" з "ДНР", що вказує на масштабне самоуправство та беззаконня на тимчасово окупованій території.