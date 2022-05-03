За сутки в РФ вывезли почти 12 000 граждан Украины, — МО РФ

Масштабная депортация имела место на подконтрольных РФ территориях Луганской и Донецкой областей. Среди перемещенных лиц — 1 847 детей, согласно данным Минобороны РФ.

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В понедельник, 2 мая, почти 11 500 жителей Украины были перемещены на территорию России в течение одних суток. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные российского Минобороны.

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Сообщается, что столь масштабная депортация имела место на подконтрольных РФ территориях Луганской и Донецкой областей, которые Кремль перед началом вторжения признал независимыми.

Накануне данные о депортированных жителях Украины представил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 11 550 человек, — заявил он, — в их числе 1 847 детей, а всего с начала специальной военной операции — уже 1 092 137 человек, из которых 196 356 — дети".

По словам российского чиновника, за прошлые сутки украинцы подали 103 заявки с просьбой об эвакуации в РФ, ДНР, ЛНР, а также в подконтрольные РФ территории Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

В РФ заявляют, что люди эвакуировались по личному усмотрению, в то же время Украина заявляет, что с начала активной фазы войны власти РФ насильственно вывезли тысячи жителей Украины.

По официальным данным РФ, начиная с 24 февраля на территорию России были эвакуированы около 1,1 млн жителей Украины, в том числе 200 тыс. детей.

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты заселяют неизвестных в квартиры Мариуполя. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, разрешения выдаются "сельрадой" из "ДНР", что указывает на масштабное самоуправство и беззаконие на временно оккупированной территории.