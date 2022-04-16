Десятки тисяч українців вивезли в РФ: Геращенко розповів, як їх повернуть на батьківщину (відео)

МЗС і Мінцифри запускають у додатку "Дія" спеціальний документ, який прирівнюватиметься до закордонного паспорта.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Із початку повномасштабної війни десятки тисяч українців насильно відправили на територію Російської Федерації. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі каналу "Сьогодні" назвав три способи, якими люди зможуть повернутися в Україну.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За словами чиновника, 99,8% українців вивозять насильно або змушують переїжджати в Росію. Наприклад, у Маріуполі спеціально не давали виїжджати гуманітарним конвоям, обстрілюючи евакуаційні колони.

"Створювали нестерпні умови небезпеки для українців і таким чином видавлювали їх у Росію", — пояснив Антон Геращенко.

Він порадив усім українцям, які мають закордонний паспорт, добиратися до країн, у які можуть виїхати з Росії: Грузію, Фінляндію, Польщу (через Калінінградську область), будь-яку з країн Прибалтики (Латвію, Естонію, Литву). Радник міністра нагадав, що Україна діє безвізовий режим із усіма країнами ЄС і Грузією.

"Прибуваючи туди, ви можете літаком або іншим видом транспорту прилетіти в Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію, Молдову, тобто в ті країни, з якими ми маємо можливість вільного переміщення. Такі випадки вже є", — розповів представник МВС.

Для громадян, які через бойові дії поспіхом евакуювалися та залишили вдома закордонний паспорт, міністерство закордонних справ і цифрової трансформації підготували постанову Кабміну, яка допоможе виїхати в Україну за допомогою сервісу державних послуг "Дія". За наявності смартфону українці зможуть зареєструватися в додатку й отримати електронний документ.

"Ми проситимемо прирівнювати його до дії закордонного паспорта через особливі умови, створені в нас після нападу росіян", — зазначив Геращенко.

Для тих, хто не має ні закордонного паспорта, ні смартфона, влада України організує гуманітарні місії, а також звернеться за допомогою до міжнародних організацій. Антон Геращенко впевнений, що країни ЄС підуть назустріч і ухвалять будь-які пропозиції щодо визнання документів українських громадян.

Раніше писали, що вивезених у РФ українців відправляють у фільтраційні табори та видають документи, що забороняють виїжджати з російських регіонів терміном на два роки. Декому з них пропонують роботу на Сахаліні.

З'явилася інформація, що російські військові насильно вивезли лікарів і пацієнтів маріупольської лікарні. Як повідомила міська рада, на той момент у будівлі від обстрілу ховалися близько 700 людей.