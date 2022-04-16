Десятки тысяч украинцев вывезли в РФ: Геращенко рассказал, как их вернут на родину (видео)

МИД и Минцифры запускают в приложении "Дія" специальный документ, который будет приравниваться к загранпаспорту.

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С начала полномасштабной войны десятки тысяч украинцев насильно отправили на территорию Российской Федерации. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала "Настоящее время" назвал три способа, которыми люди смогут вернуться в Украину.

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По словам чиновника, 99,8% украинцев вывозят насильно или вынуждают переезжать в Россию. К примеру, в Мариуполе специально не давали выезжать гуманитарным конвоям, обстреливая эвакуационные колонны.

"Создавали невыносимые условия опасности для украинцев, и таким образом выдавливали их в Российскую Федерацию", — объяснил Антон Геращенко.

Он посоветовал всем украинцам, у которых есть заграничный паспорт добираться в страны, в которые могут выехать из России: Грузию, Финляндию, Польшу (через Калининградскую область), любую из стран Прибалтики (Латвию, Эстонию, Литву). Советник министра напомнил, что у Украины действует безвизовый режим со всеми странами ЕС и Грузией.

"Прибывая туда, вы можете самолетом или другим видом транспорта прилететь в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Молдову, то есть те страны, с которыми у нас есть возможность свободного перемещения. Такие случаи уже есть", — рассказал представитель МВД.

Для граждан, которые из-за боевых действий в спешке эвакуировались и оставили дома загранпаспорт, министерства иностранных дел и цифровой трансформации подготовили постановление Кабмина, которое поможет выехать в Украину при помощи сервиса государственных услуг "Дія". При наличии смартфона украинцы смогут зарегистрироваться в приложении и получить электронный документ.

"Мы будем просить приравнивать его к действию заграничного паспорта ввиду особых условий, созданных у нас после нападения русских", — отметил Геращенко.

Для тех, у кого нет ни загранпаспорта, ни смартфона, власти Украины организуют гуманитарные миссии, а также обратятся за помощью к международным организациям. Антон Геращенко уверен, что страны ЕС пойдут навстречу и примут любые предложения по признанию документов украинских граждан.

Ранее писали, что вывезенных в РФ украинцев отправляют в фильтрационные лагеря и выдают документы, запрещающие выезжать из российских регионов сроком на два года. Некоторым из них предлагают работу на Сахалине.

Появилась информация, что российские военные насильно вывезли врачей и пациентов мариупольской больницы. Как сообщил городской совет, на тот момент в здании от обстрелов прятались около 700 человек.