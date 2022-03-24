Вывезенным в РФ украинцам предлагают трудоустройство на Сахалине

Граждан Украины отправляют в фильтрационные лагеря, а затем выдают документы, запрещающие выезжать из российских регионов на протяжении двух лет.

Российское военное командование в массовом порядке перемещает украинских граждан с оккупированных районов на территорию России. Украинцы попадают в фильтрационные лагеря, а затем их отправляют в экономически депрессивные регионы РФ, например в некоторые северо-восточные субъекты РФ, такие как Сахалин. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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Граждан Украины официально трудоустраивают через российские центры занятости. Тем, кто соглашается, выдают документы, запрещающие выезжать из российских регионов на протяжении двух лет.

Есть данные о том, что в один из таких фильтрационных лагерей организован в Докучаевске Донецкой области, куда массово свозят мирных граждан Украины и отнимают у них документы. С украинцами проводит "работу" ФСБ: гэбэшники выявляют участников АТО/ООС, украинских военнослужащих и сотрудников полиции. В дальнейшем людей направляют, например, в Таганрог Ростовской области и Краснодарский край.

Имеются подтверждения бесчеловечного обращения с украинцами, например в том, что касается неоказания медицинской помощи или проблем с питанием.

ГУР МО Украины напомнило о том, что принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в особенности детей, считается грубым нарушением международного права.

Ранее Фокус сообщал о том, что бегущие от войны гражданки Украины нередко становятся жертвами польских сутенеров. Представители местного криминалитета заманивают женщин и детей к автомобилям и предлагают транспорт, жилье и работу. Благотворительные организации, которые работают на польско-украинской границе отмечают случаи нападения на беженцев из Украины со стороны торговцев секс-услугами.