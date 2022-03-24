Вывезенным в РФ украинцам предлагают трудоустройство на Сахалине
Граждан Украины отправляют в фильтрационные лагеря, а затем выдают документы, запрещающие выезжать из российских регионов на протяжении двух лет.
Российское военное командование в массовом порядке перемещает украинских граждан с оккупированных районов на территорию России. Украинцы попадают в фильтрационные лагеря, а затем их отправляют в экономически депрессивные регионы РФ, например в некоторые северо-восточные субъекты РФ, такие как Сахалин. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Граждан Украины официально трудоустраивают через российские центры занятости. Тем, кто соглашается, выдают документы, запрещающие выезжать из российских регионов на протяжении двух лет.
Есть данные о том, что в один из таких фильтрационных лагерей организован в Докучаевске Донецкой области, куда массово свозят мирных граждан Украины и отнимают у них документы. С украинцами проводит "работу" ФСБ: гэбэшники выявляют участников АТО/ООС, украинских военнослужащих и сотрудников полиции. В дальнейшем людей направляют, например, в Таганрог Ростовской области и Краснодарский край.
Имеются подтверждения бесчеловечного обращения с украинцами, например в том, что касается неоказания медицинской помощи или проблем с питанием.
ГУР МО Украины напомнило о том, что принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в особенности детей, считается грубым нарушением международного права.
Ранее Фокус сообщал о том, что бегущие от войны гражданки Украины нередко становятся жертвами польских сутенеров. Представители местного криминалитета заманивают женщин и детей к автомобилям и предлагают транспорт, жилье и работу. Благотворительные организации, которые работают на польско-украинской границе отмечают случаи нападения на беженцев из Украины со стороны торговцев секс-услугами.