Легкая мишень: украинские беженки становятся жертвами польских сутенеров, - The Guardian

Злоумышленники заманивают женщин и детей к автомобилям, предлагая им после тяжелой дороги транспорт, жилье и трудоустройство.

В Польше зарегистрированы случаи, когда украинские женщины и дети, бегущие от войны в Украине, становятся мишенью для местных сутенеров и торговцев секс-услугами, сообщает британская газета The Guardian.

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Издание пишет, что благотворительные организации, работающие на польско-украинской границе сообщают о предполагаемых случаях нападения на украинских беженцев сутенеров и торговцев секс-услугами, действующих в одиночку или в составе банд.

"Мы зарегистрировали первые случаи нападения сутенеров на украинских женщин возле пунктов приема беженцев в Люблине; они пристают к ним, иногда агрессивно, под видом предложения транспорта, работы или жилья", — сказала Каролина Вержбинская, координатор правозащитной организации Homo Faber, расположенной в польском городе Люблин.

По ее словам, этим занимаются не только мужчины. Были замечены и женщины, которые пытались "подцепить" женщин-беженок на автобусных станциях. Злоумышленники заманивали женщин к автомобилям, предлагая подвезти или разместить их после тяжелого путешествия.

"Мы вмешиваемся в таких случаях, подходя к подозрительному человеку и предлагая ему зарегистрироваться в нашем каталоге волонтеров, в ответ на что он, как правило, убегает", — сообщила Вержбинская.

Кроме того, опасности подвергаются несовершеннолетние и дети, которые пересекают границу без сопровождения. По данным UNICEF, в период с 24 февраля по 17 марта было выявлено более 500 несопровождаемых детей, пересекающих украинскую границу.

Действия польских властей

В статье также говорится о том, что в городке Медыка, расположенном вблизи границ с Украиной, появились группы мужчин в военной форме, которые утверждают, что они защищают женщин и детей, пересекающих границу. Военные там появились после того, как гуманитарные организации выразили опасения, что кризис беженцев вызовет волну торговли людьми и сексуальной эксплуатации.

"Проблема с торговлей людьми заключается в том, что большинство перевозок не организованы. Это добровольцы, которые приезжают из самых разных мест на своих личных автомобилях", — говорит один из волонтеров польского Красного Креста.

Однако местные добровольцы говорят, что дружинники в военной форме не связаны с какими-либо официальными властями Польши, а являются членами иностранных военизированных легионов. Представитель местной полиции сказал, что у них нет информации о группе дружинников или их намерениях, но отрицает, что на границе были иностранные солдаты.

Вдобавок к достаточно хаотичной ситуации в приграничном городке, где власти и местные добровольцы оказывают помощь беженцам, появление людей в военной форме вносит путаницу в вопрос о том, кто является официальными силами безопасности на пограничных пунктах.

Сотрудники одной из гуманитарных групп UNICEF, работающих в Польше, заявили, что непроверенные лица, действующие в отрыве от польских властей, вызывают беспокойство.

"Я не могу говорить за власти Польши, но безопасность — это фактически их сфера. Я думаю, что любой вид самосуда является тревожным знаком", — отметил представитель UNICEF Джо Инглиш.

Ранее сообщалось, что власти Дании дали четко понять украинским беженцам, что их не будут интегрировать в местное сообщество. По словам премьер-министра страны Метте Фредериксена, статус беженца для граждан Украины предоставляется временно, следовательно после окончания войны они "должны вернуться и помочь отстроить свою родину".