В Дании четко заявили, что украинских беженцев вернут домой

Беженцы из Украины, по словам главы данского правительства Метте Фредериксен, должны будут вернуться на Родину для ее восстановления.

Украинских беженцев в Дании не будут интегрировать в местное сообщество. Об этом заяивла премьер-министр Метте Фредериксен, четко заявив об их временном пребывании в стране, передает АР.

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"Статус беженца временный, поэтому вы должны вернуться и помочь отстроить свою родину, когда появится такая возможность. Это позволит нам помочь другим беженцам", – сказала глава правительства.

Беженцы из украины имеют право находиться на территории Дании в течение двух лет. Они могут работать, получать образование и медицинские услуги.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что обязательные квоты на распределение украинских беженцев вводить не будут. По ее словам, такого миграционного кризиса не было со времен Второй мировой войны. При этом Йоханссон отметила солидарность правительств многих стран с бежавшими от войны украинцами.

Также Фокус писал, какие страны больше всех принимают украинских беженцев. В тройку лидеров входят Польша, Румыния, Молдова.