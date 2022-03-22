ЕС не собирается вводить квоты для украинских беженцев, - еврокомиссар
По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, такого миграционного кризиса не было со времен Второй мировой войны.
Европейский Союз должен быть солидарен в приеме украинских беженцев, но обязательные квоты на их распределение вводить не будут. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, передает ERR.
Еврокомиссия встречается с правительствами стран ЕС дважды в неделю обсуждать вопрос беженцев.
"Страны-члены могут сообщать, сколько людей они смогут принять. Другие страны-члены сообщают, в чем они нуждаются. Это новый подход к ситуации без обязательных квот. Мы должны его развивать", — заявила Йоханссон.
По ее словам, прием беженцев из Украины на территории ЕС является беспрецедентным.
"Лучший способ справляться с такими вызовами – это сотрудничество (внутри ЕС — ред.). Но нам также следует сотрудничать и с третьими странами, которые готовы стать частью решения и принять украинских беженцев – Канадой, США и Великобританией", — отметила еврокомиссар.
В целом, она впечатлена приемом беженцев Польшей, Румынией, Венгрией, Словакией, Чехией и Эстонией. Эти страны, по ее словам, демонстрируют солидарность на местном и региональном уровне, и речь идет не только о шагах правительств, но и действиях некоммерческих организаций и волонтеров.
Йоханссон отметила, что количество людей, прибывших в Польшу менее чем за четыре недели, превышает количество беженцев, принятых всем Европейским Союзом за два года 2015-2016.
Нужно учитывать и внутренне перемещенных лиц в Украине, что создает предпосылки к наплыву еще миллионов беженцев из Украины.
Напомним, опубликован список стран, куда украинцы бегут от войны. В тройке лидеров — Польша, Румыния, Молдова.
Еше сообщалось, что примерно три миллиона украинцев выехали за границу из-за войны.