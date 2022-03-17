Названы самые популярные страны, куда украинцы бегут от войны

Польша, Румыния и Молдова являются основными напрвлениями, куда приезжают украинцы.

Около трех миллионов украинцев выехали за границу с начала полномасштабного вторжения РФ. Половина из этой цифры — дети, свидетельствуют данные ООН, передает Schengenvisainfo.com.

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Если говорить о миграции внутри страны, место жительства сменили около 157 тыс. граждан.

По оценкам ООН, к июню число беженцев из Украины может достичь четырех миллионов, но тенденции показывают, что это может произойти ранее.

Страны, куда украинцы бегут от войны чаще всего:

Польша;

Румыния;

Молдова;

Венгрия;

Словакия.

По состоянию на 15 марта в Польше насчитали около 1 900 000 новоприбывших украинцев. По всей стране было создано 27 пунктов для людей, которые приезжают из Украины. Все беженцы обеспечиваются питанием, базовым медицинским обслуживанием и размещением в пунктах приема.

Около полмиллиона украинских граждан также прибыли в Румынию. Мобильные лагеря расположены в уездах города Сучава, Марамуреша и Тулчи.

Молдова приняла немного меньше украинских беженцев — около 340 тыс. человек.

С момента вторжения России в Украину в Венгрию прибыло около 270 тыс. беженцев.

Цифри по Словакии — страна приняла более двухсот тысяч украинских граждан.

Беженцев также принимают Ирландия, Греция, Хорватия, Люксембург, Венгрия.

"Ирландия, Греция, Хорватия и Люксембург входят в число стран, принявших значительное количество украинцев, несмотря на то, что они находятся в тысячах километров от Украины. Также много украинцев приняла Чехия", — говорится в сообщении.

Напомним, Великобритания упростила правила въезда для беженцев из Украины. Правительство приняло закон, позволяющий заселять людей из Украины в дома российских олигархов.

Еще Фокус писал, что в Польше приняли закон об украинских беженцах.