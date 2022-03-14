Великобритания упростила правила въезда для беженцев из Украины

Местные власти разрешили украинцам находиться в стране без визы и британских родственников. Понадобится только небезразличный "спонсор", который предоставит жилье.

После вторжения российских войск в Украину британское правительство запустило новую программу для людей, которые были вынуждены оставить свои дома и искать убежище в Великобритании. Благотворительные организации и общественные группы могут стать спонсорами украинцев, у которых нет родственников на британских островах. Эта программа поможет находить таких спонсоров. Об этом сообщается на правительственном сайте.

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Теперь даже без визы и британских родственников власти Великобритании позволят гражданам Украины получить убежище. Спонсором может быть не только гражданин Великобритании, но и тот, кто законно проживает в стране. Понадобится заполнить форму на правительственном сайте и согласиться предоставить жилье украинцу по меньшей мере на 6 месяцев. Один человек может предоставить жилье нескольким гражданам Украины, все зависит от жилплощади. Беженцам предоставляется право находиться на территории страны на протяжении трех лет, легально работать и получать бесплатную медицинскую помощь, наряду с гражданами Великобритании.

"Суперспонсоры"

Правительства Уэльса и Шотландии пошли еще дальше. Первые министры этих стран Никола Стерджен и Марк Дрейкфорд хотят, чтобы их страны стали так называемыми суперспонсорами украинцев, которые бегут от войны.

Так граждане Украины смогут попасть в эти страны быстрее, жилье получат сразу же по приезде, а затем при посредничестве местных партнеров смогут найти постоянное место проживания.

Сообщается, что Шотландия и Уэльс не будут устраивать квоты на число беженцев из Украины, которых смогут принять.

Власти Шотландии сразу же заявили о готовности принять 3 тыс. беженцев, а Уэльс — 1 тыс. По такой схеме эти страны принимали сирийцев.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным некоторых СМИ, в ответ на просьбу об убежище Британия выдает батончик KitKat, пачку чипсов и отправляет украинцев в Париж или Брюссель писать онлайн-заявление. Людям, бегущим от войны, даже не дают заполнить документацию в ближайшем к Великобритании порту Па-де-Кале, дабы избежать "наплыва".