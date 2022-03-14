Великобританія спростила правила в'їзду для біженців з України

Місцева влада дозволила українцям перебувати в країні без візи та британських родичів. Знадобиться лише небайдужий "спонсор", який надасть житло.

Після вторгнення російських військ в Україну британський уряд запустив нову програму для людей, які були змушені залишити свої будинки та шукати притулок у Великій Британії. Благодійні організації та громадські групи можуть стати спонсорами українців, які не мають родичів на британських островах. Ця програма допоможе шукати таких спонсорів. Про це йдеться на урядовому сайті.

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Тепер навіть без візи та британських родичів влада Великобританії дозволить громадянам України отримати притулок. Спонсором може бути не лише громадянин Великобританії, а й той, хто мешкає в країні. Потрібно заповнити форму на урядовому сайті та погодитись надати житло українцю щонайменше на 6 місяців. Одна людина може надати житло декільком громадянам України, усе залежить від житлоплощі. Біженцям надається право перебувати на території країни протягом трьох років, легально працювати та отримувати безкоштовну медичну допомогу, поряд із громадянами Великобританії.

"Суперспонсори"

Уряди Уельсу та Шотландії пішли ще далі. Перші міністри цих країн Нікола Стерджен та Марк Дрейкфорд хочуть, щоб їхні країни стали так званими суперспонсорами українців, які тікають від війни.

Так громадяни України зможуть потрапити в ці країни швидше, житло отримають відразу ж після приїзду, а потім за посередництвом місцевих партнерів зможуть знайти постійне місце проживання.

Повідомляється, що Шотландія та Уельс не влаштовуватимуть квоти на кількість біженців з України, яких зможуть прийняти.

Влада Шотландії відразу ж заявила про готовність прийняти 3 тис. біженців, а Уельс — 1 тис. За такою схемою ці країни приймали сирійців.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними деяких ЗМІ, у відповідь на прохання про притулок Британія видає батончик KitKat, пачку чипсів та відправляє українців до Парижа чи Брюсселя писати онлайн-заяву. Людям, які тікають від війни, навіть не дають заповнити документацію в найближчому до Великобританії порту Па-де-Кале, щоб уникнути "напливу".