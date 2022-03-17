Названо найпопулярніші країни, куди українці тікають від війни

Польща, Румунія і Молдова є основними напрямками, куди приїжджають українці.

Майже три мільйони українців виїхали за кордон із початку повномасштабного вторгнення РФ. Половина цієї цифри — діти, свідчать дані ООН, передає Schengenvisainfo.com.

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Якщо говорити про міграцію всередині країни, місце проживання змінили приблизно 157 тисяч громадян.

За оцінками ООН, до червня кількість біженців з України може досягти чотирьох мільйонів, але тенденції показують, що це може статися раніше.

Країни, куди українці тікають від війни найчастіше:

Польща;

Румунія;

Молдова;

Угорщина;

Словаччина.

Станом на 15 березня у Польщі нарахували приблизно 1 900 000 новоприбулих українців. По всій країні було створено 27 пунктів для людей, які приїжджають з України. Усі біженці забезпечуються харчуванням, базовим медичним обслуговуванням і розміщенням у пунктах прийому.

Майже півмільйона українських громадян також прибули до Румунії. Мобільні табори розташовані у повітах міста Сучава, Марамуреша та Тулчі.

Молдова прийняла трохи менше за українських біженців — приблизно 340 тис. людей.

З моменту вторгнення Росії в Україну до Угорщини прибуло майже 270 тис. біженців.

Цифри у Словаччині — країна прийняла понад двісті тисяч українських громадян.

Втікачів також приймають Ірландія, Греція, Хорватія, Люксембург, Угорщина.

"Ірландія, Греція, Хорватія і Люксембург входять до країн, які прийняли значну кількість українців, незважаючи на те, що вони знаходяться за тисячі кілометрів від України. Також багато українців прийняла Чехія", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Великобританія спростила правила в'їзду для біженців з України. Уряд ухвалив закон, що дозволяє заселяти людей з України в будинки російських олігархів.

Ще Фокус писав, що в Польщі ухвалили закон про українських біженців.