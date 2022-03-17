Названо найпопулярніші країни, куди українці тікають від війни
Польща, Румунія і Молдова є основними напрямками, куди приїжджають українці.
Майже три мільйони українців виїхали за кордон із початку повномасштабного вторгнення РФ. Половина цієї цифри — діти, свідчать дані ООН, передає Schengenvisainfo.com.
Якщо говорити про міграцію всередині країни, місце проживання змінили приблизно 157 тисяч громадян.
За оцінками ООН, до червня кількість біженців з України може досягти чотирьох мільйонів, але тенденції показують, що це може статися раніше.
Країни, куди українці тікають від війни найчастіше:
- Польща;
- Румунія;
- Молдова;
- Угорщина;
- Словаччина.
Станом на 15 березня у Польщі нарахували приблизно 1 900 000 новоприбулих українців. По всій країні було створено 27 пунктів для людей, які приїжджають з України. Усі біженці забезпечуються харчуванням, базовим медичним обслуговуванням і розміщенням у пунктах прийому.
Майже півмільйона українських громадян також прибули до Румунії. Мобільні табори розташовані у повітах міста Сучава, Марамуреша та Тулчі.
Молдова прийняла трохи менше за українських біженців — приблизно 340 тис. людей.
З моменту вторгнення Росії в Україну до Угорщини прибуло майже 270 тис. біженців.
Цифри у Словаччині — країна прийняла понад двісті тисяч українських громадян.
Втікачів також приймають Ірландія, Греція, Хорватія, Люксембург, Угорщина.
"Ірландія, Греція, Хорватія і Люксембург входять до країн, які прийняли значну кількість українців, незважаючи на те, що вони знаходяться за тисячі кілометрів від України. Також багато українців прийняла Чехія", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Великобританія спростила правила в'їзду для біженців з України. Уряд ухвалив закон, що дозволяє заселяти людей з України в будинки російських олігархів.
Ще Фокус писав, що в Польщі ухвалили закон про українських біженців.