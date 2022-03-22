ЄС не збирається запроваджувати квоти для українських біженців, — єврокомісар

За словами єврокомісара з внутрішніх справ Йлви Йоганссон, такої міграційної кризи не було з часів Другої світової війни.

Європейський Союз має бути солідарним у прийомі українських біженців, але обов'язкові квоти на їх розподіл не вводитимуть. Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Йлва Йоганссон, передає ERR.

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Єврокомісія зустрічається з урядами країн ЄС двічі на тиждень обговорювати питання біженців.

"Країни-члени можуть повідомляти, скільки людей вони зможуть прийняти. Інші країни-члени повідомляють, чого вони потребують. Це новий підхід до ситуації без обов'язкових квот. Ми повинні його розвивати", — заявила Йоганссон.

За її словами, прийом біженців з України на території ЄС є безпрецедентним.

"Найкращий спосіб справлятися з такими викликами — це співпраця (всередині ЄС — ред.). Але нам також варто співпрацювати і з третіми країнами, які готові стати частиною рішення та прийняти українських біженців — Канадою, США та Великою Британією", — зазначила єврокомісарка.

Загалом вона вражена прийомом біженців Польщею, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Чехією та Естонією. Ці країни, за її словами, демонструють солідарність на місцевому та регіональному рівні, і йдеться не лише про кроки урядів, а й дії некомерційних організацій та волонтерів.

Йоганссон зазначила, що кількість людей, які прибули до Польщі менш ніж за чотири тижні, перевищує кількість біженців, прийнятих усім Європейським Союзом за два роки 2015-2016.

Потрібно враховувати і внутрішньо переміщених осіб в Україні, що створює передумови для напливу ще мільйонів біженців з України.

Нагадаємо, опубліковано список країн, куди українці тікають від війни. У трійці лідерів – Польща, Румунія, Молдова.

Ще повідомлялося, що приблизно три мільйони українців виїхали за кордон через війну.