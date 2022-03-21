15 мільйонів українців залишили свої будинки через війну, — Подоляк

Понад 10 мільйонів українців втратили роботу та були змушені шукати безпечне місце всередині країни.

Понад три мільйони українців виїхали за кордон через війну, ще до 12 мільйонів громадян покинули свої міста та стали внутрішніми переселенцями. Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Понад 3 мільйони українців змушені виїхати до європейських країн. Усього вимушених внутрішніх переселенців, які через війну залишили свої міста, свою роботу, — 11-12 мільйонів", — написав чиновник.

За його словами, вторгнення російських військ уже призвело до гуманітарної катастрофи на території нашої країни.

"Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?" — зазначив Подоляк.

[ + – ] Заява Михайла Подоляка

Водночас у Держприкордонслужбі повідомляли, що понад 320 тисяч людей повернулися до України з моменту вторгнення РФ. Здебільшого їдуть чоловіки, які вступають до лав тероборони та воюють проти загарбників.

Раніше Фокус писав про країни, куди найчастіше українці тікають від війни за кордон. У трійку лідерів потрапили Польща, Молдова та Румунія.