Понад 320 тисяч людей повернулися до України з моменту вторгнення РФ, — ДПСУ (відео)

За інформацією прикордонників, більшість тих, хто повернувся, — чоловіки.

Понад 320 тисяч українських громадян повернулися до України з моменту повномасштабного російського вторгнення. Більшість із них — чоловіки. Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Facebook.

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"Наші хлопці не здаються, тому треба допомагати, треба воювати за нашу країну. Україна має бути вільною, як і всі українці", — сказав один із чоловіків, який повернувся з Польщі воювати проти Росії.

15 березня голова Управління верховного комісара ООН Філіппо Гранді заявив, що з України з моменту початку війни Росії виїхало близько трьох мільйонів людей.

"Сьогодні ми подолали ще один страшний рубіж: три мільйони біженців втекли з України. Війна має припинитися. Зараз", — написав він у Twitter.

Нагадаємо, 15 березня в ООН повідомили, що Україну покинули вже 1,5 млн дітей через війну. Крім того, щонайменше 1,9 млн українських громадян стали внутрішніми біженцями.