Через воєнне вторгнення Росії Україну вже покинули 1,5 мільйона дітей, — ООН

У міжнародній організації стверджують, що в Україні нині щомиті одна дитина стає біженцем.

З початку воєнного вторгнення Росії в Україну залишили вже 1,5 мільйона дітей. Такі дані оприлюднила Організація Об'єднаних Націй у Twitter.

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"Кількість дітей, які були змушені покинути Україну, досягла приголомшливої цифри 1,5 мільйона. Це означає, що кожної хвилини війна виганяє з рідних місць близько 55 дітей. Це майже = тому, що з початку війни одна дитина ставала біженцем кожну секунду!", — йдеться у повідомленні ООН.

[ + – ] Твіт ООН

Загалом, за даними ООН, з України з початку російської військової агресії поїхало понад 2,8 мільйона біженців. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у коментарі для преси. Також як мінімум 1,9 мільйона людей у країні стали внутрішньо переміщеними особами.

Зазначимо, раніше Офіс генпрокурора України повідомив, що через збройну агресію Росії в Україні загинуло 97 дітей, понад 100 отримали поранення. Понад 400 освітніх закладів знищено внаслідок російських бомбардувань та обстрілів. Найбільше постраждалих дітей у Харківській, Київській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Житомирській областях.

Раніше Фокус повідомляв, що у Франції захопили віллу дочки Путіна, щоб поселити у ній біженців. Французький активіст П'єр Афнер проникнув на віллу "Альта Миру" у місті Біарріц, власницею якої є дочка президента РФ Володимира Путіна Катерина Тихонова, змінив замки та закликав українських біженців селитися у ній.

Також Фокус писав, до яких країн евакуюються українці та яку допомогу там отримують. Жителі України продовжують виїжджати із охопленої війною країни. Основним напрямком для біженців залишається Польща, по всій території якої розгорнуті пункти допомоги. Але й у інших сусідніх державах евакуйованим готові надавати підтримку.