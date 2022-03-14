У Франції захопили віллу дочки Путіна, щоб поселити в ній біженців, — ЗМІ

За даними журналістського розслідування, у французькому місті Біарриц розташовані три об'єкти нерухомості, пов'язані з російським президентом.

Французький активіст П'єр Афнер проникнув на віллу "Альта Миру" в місті Біарриц, власницею якої є донька президента Володимира Путіна — Катерина Тихонова, повідомляє видання The Insider.

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П'єр Аффнер проникнув у чужу нерухомість, змінив замки та заявив, що тепер вілла готова прийняти українських біженців, які прибули до Франції. Повідомляється, що вілла має 8 спальних місць і 3 ванні кімнати.

Журналісти видання провели розслідування та з'ясували, що з 2007 до 2012 року вілла належала другу президента Росії Геннадію Тимченку, а потім була передана колишньому зятю Путіна — Кирилу Шамалову.

На віллі серед іншого було знайдено копії паспорта Шамалова, рахунки оплати комунальних послуг за місцем реєстрації в Москві, які, на думку журналістів, необхідні для відкриття банківського рахунку у Франції.

Видання пише, що, мабуть, вілла в Біарриці за адресою 9 avenue du general Mac-Croskey — не єдина нерухомість у мальовничій Аквітанії. За деякими даними, у місті є ще два об'єкти нерухомості, пов'язані з російським президентом, у тому числі й колишня вілла Стравінського, яку Путін нібито купив у 1996 році.

Раніше повідомлялося, що в італійському порту влада перевіряє інформацію про право власності на яхту вартістю 700 млн доларів. За попередніми даними, судно належить російському президентові Володимиру Путіну.

Співробітники італійської Фінансової гвардії Італії 5 березня заарештували нерухомість російського мільярдера Алішера Усманова та телеведучого Володимира Соловйова. Повідомляється, що російський пропагандист придбав в Італії віллу площею 400 кв. метрів за 9 млн євро, а Усманов витратив на купівлю вілли 35 млн євро.