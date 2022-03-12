Яхта Путіна. Мінфін США перевіряє, кому належить суперяхта за $700 млн.

Для того, щоб з'ясувати, кому належить шикарна яхта завдовжки 140 метрів, яка пришвартована у Тоскані, Міністерство фінансів США створило цільову групу.

Американська влада перевіряє інформацію про право власності на яхту вартістю 700 млн доларів, яка знаходиться в італійському доку Марина-ді-Каррара в Тоскані. Як пише New York Times, посилаючись на свої джерела, ймовірно яхта належить російському президенту Володимиру Путіну.

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Суперяхта під назвою "Шахерезада", довжиною 459 футів (140 метрів) потрапила в поле зору італійської влади, яка стала з'ясовувати власника судна. Видання повідомляє, що місцеві жителі вже прозвали її "яхтою Путіна", а колишній член екіпажу нібито зізнався, що судно належить російському президентові.

Проте розвідувальним службам США поки що невідомо, хто власник "Шахерезади", хоча деякі американські чиновники заявили, що є ознаки, які говорять про належність яхти Путіну.

За версією чиновників, російський президент залишив частину майна на своє ім'я. Він користується будинками та яхтами, які номінально належать російським олігархам. Проте не виключено, що через різні підставні компанії Путін є власником "Шахерезади". На користь цієї версії є інформація про те, що під час пандемії коронавірусу Путін багато часу проводив у Сочі 2020-2021 роках саме на "Шахерезаді".

Також зазначається, що для встановлення власників активів російських олігархів, які потрапили під санкції, Міністерство юстиції США створило спеціальну групу. Її співробітники проводять розслідування та встановлюють осіб, які допомагають російським чиновникам та олігархам та перебувають під санкціями, приховувати свої активи.

Раніше повідомлялося, що італійська влада намагається з'ясувати, кому належить шикарна суперяхта "Шехерезада". Слідчі з фінансової поліції піднялися на борт судна та забрали всі документи щодо яхти та її власника для подальшого вивчення.