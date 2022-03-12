Яхта Путина. Минфин США проверяет, кому принадлежит суперяхта за $700 млн

Для того чтобы выяснить, кому принадлежит шикарная яхта длиной 140 метров, которая пришвартована в Тоскане, Министерство финансов США создали целевую группу.

Американские власти проверяют информацию о праве собственности на яхту, стоимостью 700 млн долларов, которая находится в итальянском доке Марина-ди-Каррара в Тоскане. Как пишет New York Times ссылаясь на свои источники, предположительно яхта принадлежит российскому президенту Владимиру Путину.

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Суперяхта под названием "Шахерезада", длиной 459 футов (140 метров) попала в поле зрения итальянских властей, которые стали выяснять владельца судна. Издание сообщает, что местные жители уже прозвали ее "яхтой Путина", а бывший член экипажа якобы признался что судно принадлежит российскому президенту.

Однако разведывательным службам США пока доподлинно неизвестно, кто владелец "Шахерезады", хотя некоторые американские чиновники заявили, что есть признаки, говорящие о принадлежности яхты Путину.

По версии чиновников, российский президент оставил часть своего имущества на свое имя. Он пользуется домами и яхтами, которые номинально принадлежат российским олигархам. Однако не исключено, что через различные подставные компании Путин является владельцем "Шахерезады". В пользу этой версии есть информация о том, что во время пандемии коронавируса Путин много времени проводил в Сочи 2020 — 2021 годах именно на "Шахерезаде".

Также отмечается, что для установления владельцев активов российских олигархов, попавших под санкции, Министерство юстиции США создало специальную группу. Ее сотрудники проводят расследования и устанавливают лица, которые помогают российским чиновникам и олигархам, находящимся под санкциями, скрывать свои активы.

Ранее сообщалось, что итальянские власти пытаются выяснить, кому принадлежит шикарная суперяхта "Шехерезада". Следователи из финансовой полиции поднялись на борт судна и забрали все документы касательно яхты и ее владельца для дальнейшего изучения.