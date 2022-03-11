Итальянцы выясняют, кому из российских олигархов принадлежит яхта за полмиллиарда фунтов стерлингов

Итальянские чиновники подозревают, что суперяхта Scheherazade может принадлежать Владимиру Путину

В Италии чиновники пытаются выяснить, кому принадлежит шикарная суперяхта "Шехерезада" (Scheherazade), чтобы понять, следует ее конфисковать в соответствии с санкциями, ввведенными против РФ. Об этом пишет The Sun.

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Сейчас одна из самых дорогих яхт в мире пришвартована на верфи Italian Sea Group в Марина-ди-Каррара и местные жители уже давно прозвали ее "яхтой Путина".

На воду ее спустили сравнительно недавно – в 2020 году. И с того времени имя владельца оставалось секретом.

[ + – ] Суперяхта "Шехерезада" Фото: Yacht Charter Fleet

Капитан "Шехерезады" Гай Беннетт-Пирс подтвердил, что итальянские следователи поднялись на борт судна, чтобы раскрыть его истинного владельца. "Это были не местные полицейские, это были люди в темных костюмах", — сообщил капитан. Он также сообщил, что ему ничего не оставалось, как передать все документы касательно яхты и ее владельца итальянским властям. Источники сообщают, что расследованием занимается итальянская финансовая полиция.

Беннетт-Пирс также признался, что экипаж "Шехерезады" на 70 процентов состоит из русских, подтвердил, что слышал слухи о том, что суперяхта принадлежит президенту РФ, но отметил, что "связан соглашением о неразглашении", которое не позволяет ему раскрыть имя владельца.

Впрочем, капитан также сообщил, что никогда не видел Путина, или кого-то из его приближенных на борту. "Я никогда его не видел. Я никогда не встречался с ним", — резюмировал капитан.

Моторная яхта "Шехерезада" считается одной из самых роскошных и дорогих в мире. Ее длина – 140 метров (459 футов), она была построена на немецкой верфи Vegesack и передана владельцу в июне 2020 года. Дизайном этого роскошного судна занимался Эспен Оейно.

[ + – ] Суперяхта "Шехерезада" Фото: Yacht Charter Fleet

На борту есть вертолетная площадка (по некоторым данным их две), бассейн, который превращается в танцпол, лифт, спа, тренажерный зал и кинотеатр.

Для частного чартера "Шехерезада" никогда не была доступна. Точная ее стоимость – 532 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, ранее были арестованы яхты некоторых российских олигархов: Игоря Сечина, Алишера Усманова и Алексея Мордашова.

Часть миллиардеров из России вовремя сориентировалась и спрятала свои роскошные суденышки на Мальдивах. Среди них оказался и олигарх Роман Абрамович, против которого накануне в Великобритании ввели санкции. Активы Абрамовича и еще шести российских богачей были арестованы. Напомним, свой знаменитый ФК "Челси" Роман так и не спел продать.