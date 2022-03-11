Італійці з'ясовують, кому з російських олігархів належить яхта за півмільярда фунтів стерлінгів

Італійські чиновники підозрюють, що супер'яхта Scheherazade може належати Володимиру Путіну.

В Італії чиновники намагаються з'ясувати, кому належить шикарна супер'яхта "Шехерезада" (Scheherazade), щоб зрозуміти, чи варто її конфіскувати відповідно до санкцій, введених проти РФ. Про це пише The Sun.

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Зараз одна з найдорожчих яхт у світі пришвартована на верфі Italian Sea Group у Марина-ді-Каррара та місцеві жителі вже давно прозвали її "яхтою Путіна".

На воду її спустили порівняно нещодавно — в 2020 році. З того часу ім'я власника залишалося секретом.

[ + – ] Супер'яхта "Шехерезада" Фото: Yacht Charter Fleet

Капітан "Шехерезади" Гай Беннетт-Пірс підтвердив, що італійські слідчі піднялися на борт судна, щоб розкрити його справжнього власника. "Це були не місцеві поліцейські, це були люди в темних костюмах", — повідомив капітан. Він також повідомив, що йому нічого не залишалося, як передати всі документи щодо яхти та її власника італійській владі. Джерела повідомляють, що розслідуванням займається італійська фінансова поліція.

Беннетт-Пірс також зізнався, що екіпаж "Шехерезади" на 70 відсотків складається з росіян, підтвердив, що чув чутки про те, що супер'яхта належить президенту РФ, але зазначив, що "зв'язаний угодою про нерозголошення", яка не дозволяє йому розкрити ім'я власника .

Утім, капітан також повідомив, що ніколи не бачив Путіна або когось із його наближених на борту. "Я ніколи його не бачив. Я ніколи не зустрічався з ним", — резюмував капітан.

Моторна яхта "Шехерезада" вважається однією з найрозкішніших і найдорожчих у світі. Її довжина — 140 метрів (459 футів), вона була побудована на німецькій верфі Vegesack і передана власнику в червні 2020 року. Дизайном цього розкішного судна займався Еспен Оейно.

[ + – ] Супер'яхта "Шехерезада" Фото: Yacht Charter Fleet

На борту є вертолітний майданчик (за деякими даними їх два), басейн, який перетворюється на танцпол, ліфт, спа, тренажерний зал і кінотеатр.

Для приватного чартеру "Шехерезада" ніколи не була доступна. Точна її вартість — 532 мільйони фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше були заарештовані яхти деяких російських олігархів: Ігоря Сєчина, Алішера Усманова й Олексія Мордашова.

Частина мільярдерів із Росії вчасно зорієнтувалася і сховала свої розкішні суденця на Мальдівах. Серед них виявився й олігарх Роман Абрамович, проти якого напередодні у Великій Британії ввели санкції. Активи Абрамовича та ще шести російських багатіїв були заарештовані. Нагадаємо, свій знаменитий ФК "Челсі" Роман так і не заспівав продати.