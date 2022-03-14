Во Франции захватили виллу дочери Путина, чтобы поселить в ней беженцев, — СМИ

Согласно данным журналистского расследования во французском городе Биарриц находится три объекта недвижимости, связанные с российским президентом.

Французский активист Пьер Афнер проник на виллу "Альта Мира" в городе Биарриц, владелица которой является дочь президента Владимира Путина — Екатерина Тихонова, сообщает издание The Insider.

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Пьер Аффнер проник в чужую недвижимость, сменил замки и заявил, что теперь вилла готова принять украинских беженцев, которые прибыли во Францию. Сообщается, что вилла имеет 8 спальных мест и 3 ванных комнаты.

Журналисты издания провели расследования и выяснили, что с 2007 до 2012 года вилла принадлежала другу президента России Геннадию Тимченко, а после была передана бывшему зятю Путина — Кириллу Шамалову.

На вилле среди прочего были найдены копии паспорта Шамалова, счета оплаты коммунальных услуг по месту регистрации в Москве, которые по мнению журналистов, необходимы для открытия банковского счета во Франции.

Издание пишет, что по всей видимости вилла в Биарицце по адресу 9 avenue du general Mac-Croskey не единственная недвижимость в живописной Аквитании. По некоторым данным в городе есть еще два объекта недвижимости, связанные с российским президентом, в том числе и бывшая вилла Стравинского, которую Путин якобы купил в 1996 году.

Ранее сообщалось, что в итальянском порту власти проверяют информацию о праве собственности на яхту, стоимостью 700 млн долларов. По предварительным данным, судно принадлежит российскому президенту Владимиру Путину.

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии Италии 5 марта арестовали недвижимость российского миллиардера Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева. Сообщается, что российский пропагандист приобрел в Италии виллу площадью 400 кв. метров за 9 млн евро, а Усманов потратил на покупку виллы 35 млн евро.