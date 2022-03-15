ЗС РФ убили 97 українських дітей, понад 100 поранено, — Офіс генпрокурора України

Унаслідок військових дій в Україні зруйновано понад 400 освітніх закладів, з них 59 — повністю.

Через збройну агресію Росії проти України вбито 97 українських дітей, і понад 100 отримали поранення. Понад 400 освітніх установ знищено внаслідок бомбардувань та обстрілів української території, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

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Найбільше постраждалих дітей у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївській і Житомирській областях. Щодня під обстрілами гинуть щонайменше 5 дітей.

Унаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 400 навчальних закладів, 59 з них зруйновано повністю.

Найбільше руйнувань у Донецькій — 119, Харківській — 50, Миколаївській — 30, Сумській — 28, Київській — 35, Херсонській областях — 21 та в Києві — 24.

Обстріляно 11 лікувальних закладів, три центри реабілітації, зокрема для дітей з інвалідністю.

Ці дані було зібрано ювенальними прокурорами України.

Раніше Фокус повідомляв, що до Великобританії прибула 21 українська дитина для лікування раку. Одна дитина загинула під час авіаудару ЗС РФ у пологовому будинку Маріуполя.