У Британію прибула 21 українська дитина для лікування раку, — британські медики

Діти, які евакуювалися, спочатку були дуже налякані, коли сіли в літак, також вони не розуміли англійську мову.

Консультант з педіатричної інтенсивної терапії в Університетській лікарні Саутгемптона доктор Майкл Гріксайтіс розповів, що 21 українська дитина прибула до Великобританії для невідкладного лікування раку. Гриксайтіс очолював медичну бригаду, яка евакуювала хворих на рак дітей до Великобританії, повідомляє Sky News.

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"Вони почали дуже боятися. Деякі історії про те, через що пройшли ці діти, я навіть не можу уявити", — сказав Гріксайтіс.

Всі ці діти лікувалися в українських лікарнях, коли Росія вдерлася до їхньої країни, і їхні найближчі родичі евакуювали їх до Польщі.

"Коли вони сіли в наш літак, то були дуже налякані. Мовний бар'єр був проблемою, але в нас знайшлися чудові перекладачі", — додав Гриксайтіс.

Війна це погано для всіх, вважає Гріксайтіс, але війна під час лікування раку — це просто катастрофа.

Раніше Фокус повідомляв, що під час авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі загинула дитина. Діти опинилися серед загиблих в селі в Харківській області, яке бомбардували.