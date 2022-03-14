В Британию прибыл 21 украинский ребенок для лечения рака - британские медики
Эвакуируемые дети поначалу были очень испуганы, когда сели в самолет, также они не понимали английский язык.
Консультант по педиатрической интенсивной терапии в Университетской больнице Саутгемптона, доктор Майкл Гриксайтис рассказал, что 21 украинский ребенок прибыл в Великобританию для неотложного лечения рака. Гриксайтис возглавлял медицинскую бригаду, которая эвакуировала больных раком детей в Великобританию, сообщает Sky News.
"Они начали явно бояться. Некоторые истории о том, через что прошли эти дети, я даже не могу представить", — сказал Гриксайтис.
Все эти дети лечились в украинских больницах, когда Россия вторглась в их страну, и их ближайшие родственники эвакуировали их в Польшу.
"Когда они сели в наш самолет, то были очень испуганы. Языковой барьер был проблемой, но у нас оказались потрясающие переводчики", — добавил Гриксайтис.
Война это плохо для всех, считает Гриксайтис, но война во время лечения рака — это просто катастрофа.
Ранее Фокус сообщал, что во время авиаудара по роддому в Мариуполе погиб ребенок. Дети оказались среди погибших в селе в Харьковской области, подвергнутом бомбардировке.