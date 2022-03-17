Более 320 тысяч людей вернулись в Украину с момента вторжения РФ, — ГПСУ (видео)
По информации пограничников, большинство тех, кто вернулся — мужчины.
Более 320 тысяч украинских граждан вернулись в Украину с момента полномасштабного российского вторжения. Большинство из них — мужчины. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook.
"Наши ребята не сдаются, поэтому нужно помогать, нужно воевать за нашу страну. Украина должна быть свободной, как и все украинцы", — сказал один из мужчин, который вернулся с Польши воевать против России.
15 марта глава Управления верховного комиссара ООН Филиппо Гранди заявил, что из Украины с момента начала войны России выехало около трех миллионов людей.
"Сегодня мы преодолели еще один страшный рубеж: три миллиона беженцев бежали из Украины. Война должна прекратиться. Сейчас", — написал он в Twitter.
Напомним, 15 марта в ООН сообщили, что Украину покинули уже 1,5 млн. детей из-за войны. Кроме того, минимум 1,9 млн. украинских граждан стали внутренними беженцами.