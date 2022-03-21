15 миллионов украинцев покинули свои дома из-за войны, - Подоляк

Более 10 миллионов украинцев потеряли работу и были вынуждена искать безопасное место внутри страны.

Более трех миллионов украинцев выехали за границу из-за войны, еще до 12 миллионов граждан покинули свои города и стали внутренними переселенцами. Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Более 3 миллионов украинцев вынуждены выехать в европейские страны. Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу, — 11-12 миллионов", — написал чиновник.

По его словам, вторжение российских войск уже привело к гуманитарной катастрофе на территории нашей страны.

"Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизнь миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?", — отметил Подоляк.

[ + – ] заявление Михаила Подоляка

В то же время в Госпогранслужбе сообщали, что более 320 тысяч людей вернулись в Украину с момента вторжения РФ. В основном едут мужчины, которые вступают в ряды теробороны и воюют против захватчиков.

Ранее Фокус писал о странах, куда чаще всего украинцы бегут от войны за границу. В тройку лидеров попали Польша, Молдова и Румыния.