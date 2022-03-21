15 миллионов украинцев покинули свои дома из-за войны, - Подоляк
Более 10 миллионов украинцев потеряли работу и были вынуждена искать безопасное место внутри страны.
Более трех миллионов украинцев выехали за границу из-за войны, еще до 12 миллионов граждан покинули свои города и стали внутренними переселенцами. Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Более 3 миллионов украинцев вынуждены выехать в европейские страны. Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу, — 11-12 миллионов", — написал чиновник.
По его словам, вторжение российских войск уже привело к гуманитарной катастрофе на территории нашей страны.
"Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизнь миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?", — отметил Подоляк.
В то же время в Госпогранслужбе сообщали, что более 320 тысяч людей вернулись в Украину с момента вторжения РФ. В основном едут мужчины, которые вступают в ряды теробороны и воюют против захватчиков.
Ранее Фокус писал о странах, куда чаще всего украинцы бегут от войны за границу. В тройку лидеров попали Польша, Молдова и Румыния.